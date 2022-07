Marc Seguí se adentra en las relaciones tóxicas en “Agua Salada”

Marc Seguí acaba de lanzar Agua Salada, una canción muy especial por los nuevos sonidos que ha incorporado a su repertorio. Durante la historia que nos cuenta sobre una relación tóxica que ha terminado, podemos apreciar los acordes de una guitarra a lo largo del tema.

Después del éxito que consiguió con 360, se atreve a mezclar diferentes ritmos en un single de “reggaetón triste”. El propio cantante asegura que no es un tema para escuchar de fiesta, sino para pensar: “Es un reggaetón para escuchar en casa triste y para sentir cositas, pero en discotecas no sé si va a sonar”.

También ha querido compartir con sus seguidores la razón de añadir ese nuevo toque flamenco a su música, algo que no es muy habitual en sus temas anteriores. “He querido arriesgarme, experimentar con nuevos sonidos como el flamenco y el reggaetón, espacios donde nunca antes había entrado”, fueron las palabras de Marc Seguí, reconociendo que ya tenía preparado el trabajo, solo faltaba sacarlo.

Un amor tóxico

Este es el tema protagonista de la canción y cómo una chica le ha engañado a pesar de que decía que no se iría nunca. Hay que recordar que, en su mayoría, las canciones del intérprete de Tiroteo siempre hablan del amor y de lo que conlleva estar enamorado.

En este caso ha querido jugar con el desamor y cómo sufre una persona cuando está dentro de una relación tóxica. “Me gusta enfocar mis letras en lo relativo al amor y en este caso habla de desamor, de sentirme engañado, de una relación toxica. Pero además hay una parte de mí que se siente culpable”, explicó en referencia a que si te engañan una vez no es culpa tuya, pero si lo hacen dos veces sí que lo es.

Videoclip de “Agua Salada”

No podía faltar el vídeo oficial de la canción en su lanzamiento. El clip comienza en la playa (clara referencia al título) y a lo largo de las imágenes podemos ver los diferentes lugares donde se traslada el artista cantándole a Antonia María Gual, la chica que aparece junto a Marc Seguí.

Además de este tema, el mallorquín ya está preparando su próximo disco, en el que parece que encontraremos alguna colaboración argentina. También sacó hace un par de semanas 360 Remix junto a Rusherking. El artista ha recordado cómo surgió esta unión: “La colaboración surgió a través de las redes sociales. Subió un story escuchando una canción mía y ya contacté con él. Le dije que tenía una idea y demás, fue así super natural”.

Marc Seguí aún no es consciente de todo lo que está consiguiendo, pero para él es un sueño hecho realidad, “cuando estoy con mis amigos y pienso en todo lo que me está pasando y toco tierra es cuando me doy cuenta". Todavía falta mucho por enseñar al público, de momento ya podemos disfrutar de este nuevo single. ¡Dale al play!