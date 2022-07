Imagine Dragons protagoniza un atraco a lo ‘Oceans's Eleven’ en ‘Sharks’

Los fans de Imagine Dragons están de celebración. El grupo ha lanzado este viernes, 1 de julio, su nuevo disco: Mercury: Act 2. Se trata de su sexto álbum de estudio y la continuación directa de su anterior trabajo, que salió el pasado 2021.

Este nuevo álbum es un auténtico canto al amor. Y es que la mayoría de canciones están dedicadas a la mujer de Dan Reynolds, el vocalista del grupo, y al apoyo incondicional que ha sido durante un momemto complicado. Se trata de un disco lleno de sonidos potentes y energéticos. Eso sí, esta vez el grupo ha experimentado más con los ritmos tropicales. Sin duda, los años les sientan de maravilla al grupo, que no deja de sorprender a sus fans.

En palabras del grupo, este segundo acto de Mercury habla de lo siguiente:

"Se centra principalmente en la vida después de la pérdida. ¿Y ahora qué? La vida debe continuar. Tienes obligaciones que cumplir. Personas a las que cuidar. Un trabajo. Una vida propia. Imagino que los que han fallecido no quieren más que que sigamos con más presencia de ánimo. Más gratitud. Más vida"

El grupo, junto a la portada del disco, ha continuado explicando que la única esperanza que tienen con estas nuevas canciones es traer "algo de paz":

"Este disco no trata de la muerte, sino de la vida. Que cada día sea el mejor. Que este disco te traiga alegría. Espero que lo haga. A mí me ha traído alegría. Y tú me la das a mí. Gracias por escuchar durante todos estos años. Te envío todo mi amor."

Sin duda, unas preciosas palabras que describen perfectamente lo que quieren transmitir los chicos del grupo con su nueva música.

Para acompañar a la salida de este esperado disco, los chicos han apostado por Sharks como single. Se trata de una canción pop rock donde, a través de la letra, Dan Reynolds describe los problemas como auténticos tiburones: que te acechan e intentar deborarte cuando menos te lo esperas. Un tema perfecto para acompañar este trabajo.

Un videoclip a lo Ocean's Eleven

Como si se tratase de un auténtico ladrón de guante blanco, Dan aparece en Las Vegas para hacerse con el botín de uno de los casinos. Eso sí, no va a ser nada fácil entrar en la cámara donde se guarda todo el dinero.

De este modo, el grupo protagoniza el atraco de sus vidad. Lo hacen de una manera muy cinematográfica. Y es que vemos al vocalista del grupo pasar todo tipo de pruebas. Todas ellas las hemos visto en películas de espías y ladrones: desde la trampa láser hasta la piscina llena de tiburones. ¡Unos clásicos!

Se trata de un vídeo de lo mñas divertido donde hay todo tipo de giros divertidos y referencias al cine. Un auténtico regalo para los fans.

Bajo la dirección de este trabajo ha estado Drew Kirsch. El mismo que ha trabajado con artistas de la talla de Taylor Switch, Charlie Puth o Machine Gun Kelly.

El próximo 11 de julio, Imagine Dragons estará en Santiago de Compostela con su Mercury Tour. Lo harán con LOS40 como emisora oficial. ¿Te lo vas a perder?