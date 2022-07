Adelanto de ‘Amar es para siempre’ con una horrible noticia: lo que ocurrirá entre el 4 y el 8 de julio

Una horrible noticia llega a oídos de Coral y Raúl esta semana en Amar es para siempre. Y es que, los capítulos que están por llegar en esta primera semana de julio serán duros para varios de sus protagonistas.

Los vecinos de la Plaza de los Frutos vivirán careos poco deseados, encuentros con la policía y hasta centros de salud. Pero no todo será malo... uno de ellos recibirá un regalo inesperado.

Una gran cantidad de pasajes que están por llegar a la ficción producida por Boomerang, y que emite Antena 3 de lunes a viernes a partir de las 16:30.

Capítulo del lunes, 4 de julio

La buena sintonía entre Fran y Paloma reúne a esta con su antigua amiga Coral, quien ha llenado el vacío por la muerte de su madre con la ilusión de tener su propio hijo. Tras confirmar su embarazo, Penélope es incapaz de decirle a Ismael que está embarazada. Y, mientras eso sucede, Cristina toma la decisión de volver a su casa y retomar su vida con normalidad tras su convalecencia.

Visitación ha conseguido trabajo como intérprete y rompe, definitivamente, sus lazos con Benivisión, para sorpresa de Benigna. La preocupación de Marcelino por Catalina va en aumento. Quintero descubre que Carmen está a punto de recibir ayuda de Fausto y que este mueve hilos para sacarla de la clínica.

Capítulo del martes, 5 de julio

Fausto da esperanzas a Carmen: su salida de la clínica está cada vez más cerca y es que tiene un plan que involucra a Fran. Afectada por el decaimiento de Benigna, Manolita decide echarle una mano en Benivisión y pasar tiempo con su amiga.

Extraños sucesos en El Asturiano tienen a Pelayo cada vez más escamado y lo achaca al regalo de Socorro, la figura de don Pelayo. Raúl descubre los verdaderos planes de Uriarte: hacer desaparecer Garlo y, por tanto, el legado de Germán. Penélope recibe un regalo de alguien inesperado: su marido, Santiago.

Capítulo del miércoles, 6 de julio

Fausto, por medio de Emilio, entrega a Fran la llave para que Carmen salga la clínica de reposo. Medina y Sonia descubren que no es tan fácil cuidar a un ser vivo. Rubén se siente frustrado al no encontrar la solución a la enfermedad que asola España y Cristina no sabe cómo consolarle.

Los Gómez buscan la manera de ayudar a Catalina a superar la muerte de Adrián, pero esta no se deja. Carmen regresa a casa de Fran. Es hora de contarle a este la verdad acerca de su padre.

Capítulo del jueves 7 de julio

Carmen se encuentra a salvo en casa de Fran, pero teme la reacción de Uriarte y Raúl cuando sepan que ha abandonado la clínica de reposo. Consciente de que ellos ya lo han intentado todo, Marcelino pide a Sonia que les ayude con Catalina. Pero la psicóloga no lo va a tener fácil.

Medina y Sonia encuentran la manera de salvar a su “hijo adoptivo”. Temerosa por su reacción, Penélope evita decirle a Ismael que Santiago se ha puesto en contacto con ella. La profesora debe decidir si acepta volver a ver a su marido o entregarlo a la policía. Raúl siente que su primo le ha vuelto a pasar por encima. Pero las cosas aún pueden empeorar…

Capítulo del viernes, 8 de julio

Fran se encuentra cara a cara con su padre tras quince años de ausencia y se niega a perdonar y olvidar el abandono tan fácilmente. Penélope duda si Santiago está realmente tan enfermo como dice estar, pero parece ser que no miente y el diagnóstico es real.

El barrio se hace eco del éxito de un Emilio que empieza a tener problemas para compaginar su trabajo con su carrera como monologuista. Todo el mundo habla del artículo de Leandra Chamorro. Sonia busca desesperadamente un número para leerlo y comprobar si es tan bueno como dicen. Raúl y Coral reciben una terrible noticia sobre la salud de su futuro bebé.