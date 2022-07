Ruggero: “Por fin pude contar mi historia sin ningún tipo de filtro”

Ruggero (Città Sant'Angelo, Italia, 1993) lleva más de una década siendo conocido. En su Italia natal, el joven se hizo un hueco en la música gracias a su paso por la cuarta temporada de La Voz en 2010, pero fue en Argentina donde se convirtió en una auténtica estrella. Con apenas 20 años, Ruggero cruzó el charco y se plantó en Buenos Aires para protagonizar una de las series juveniles del momento: Violetta. El artista se sumó al cast encabezado por Tini y convirtiéndose en un chico Disney de la noche a la mañana. Todo un sueño.

Pero la cosa no se quedó ahí. Tras el final de Violetta, el italiano se sumó a su sucesora: Soy Luna. Misma fórmula, mismo éxito. Ruggero era una auténtica estrella. Aunque le encanta la actuación y en estas series podría cantar, el artista tenía una tarea pendiente: centrarse solo en su faceta como cantante. ¡Dicho y hecho!

En 2021 llegó su primer disco bajo el nombre de Ruggero. Una carta de presentación donde el cantante demostraba que no era solo ese chico de telenovelas. Ahora, un año más tarde, el cantante lanza su segundo LP: Volver a cero. Con ocho canciones, el artista de 29 años nos acerca un poquito a su corazón.

Para poder hablar sobre este nuevo trabajo, sus próximos proyectos televisivos, San Remo y su relación con los protagonistas de Soy Luna y Violetta, Ruggero se sienta a charlar con LOS40. Lo hace desde Buenos Aires donde, tal y como nos informa, ahora hacen solo nueve grados. Toda una fantasía de temperatura si pensamos en los 40 grados que marcan algunos termómetros de las calles españolas.

Pregunta (P): ¿Qué tal Ruggero? ¿Cómo te encuentras un mes después de haber lanzado tu segundo álbum, Volver a cero?

Ruggero: La verdad es que estoy súper contento con este lanzamiento. Después de tanto tiempo guardando la ansiedad de querer sacarlo. Es mi evolución, tanto personal como artística. Por fin llegó el momento de poder hablar de esto. Estoy muy orgulloso. Siento que por fin pude contar mi verdad y mi historia sin ningún tipo de filtro.

P: ¿En el primer disco había más filtro?

Ruggero: Seguramente. Uno a veces tiene miedo de contar cosas, pero en este álbum no lo tuve. Son charlas conmigo mismo. Eso me dio la oportunidad de crecer mucho como persona. Siento que a la hora de escribir canciones son como sesiones con el psicólogo.

P: Incluso el nombre es una declaración de intenciones: Volver a cero.

Ruggero: Por completo. Es una declaración conmigo mismo de volver a comenzar y cerrar etapas. Quería dejar atrás en el pasado muchas cosas y volver a cero. En este álbum cuento mis experiencias vividas y mis ganas de arriesgar a comenzar.

P: Has dicho en otras entrevistas que hiciste como 20 canciones para este disco, pero solo han salido ocho, ¿por qué estas?

Ruggero: Sí que compuse varias canciones. Es verdad que fui muy inspirado y encontré las canciones correctas para contar esta etapa. Sentía que musicalmente eran las que mejor quedaban entre sí. También encontré mi norte: que fue ese mensaje de Se vive solo una vida. Con ese sonido pop más anglo.

P: Se vive solo una vida está pegando bastante fuerte. Es un grito de carpe diem, ¿es importante para ti vivir de este modo?

Ruggero: En la pandemia se me desbloqueó esto en la cabeza. Antes me limitaba en muchas oportunidades que me quedaba sin hacer. Esto ha sido como mi desbloqueo mental. Quiero vivir el presente y disfrutarlo al máximo. Siento que el click me vino después de la pandemia. Fue durante un primer viaje, tras muchos años, con mis amigos. Nunca me había dado la oportunidad de viajar con amigos y disfrutar con ellos. Esto es para mí vivir la vida. Lo disfruté muchísimo y se me desbloquearon muchas cosas que estaban en mi cabeza.

P: ¿Dónde fue ese viaje que tomemos nota?

Ruggero: Fue en México. Estuvimos una semana. Con mis amigos Pedro y Lucas nos fuimos a Miami a componer. Sin ellos Volver a cero no existiría. Han sido parte de este proceso mío tan personal

P: Es verdad que llevas muchos años en la industria del entretenimiento, ya sea con la música o como actor en series, ¿crees que es ahora cuando has encontrado tu sitio?

Ruggero: Yo siempre tuve muy claro mis objetivos. En mi cabeza siempre tuve claro que iba a ir por el camino de la música. Es lo que más me apasiona desde que era chiquito. Luego me cambió un poco el camino hacia la actuación, pero era todo un proceso. Un proceso de la oportunidad. Tuve la oportunidad de crecer en Violetta y Soy Luna para encontrar al verdadero yo. Es verdad que siempre tuve la oportunidad de cantar en las series. Fue como una especie de universidad para mí, me forjó y ahora puedo retomar mi sueño con más claridad.

P: Se habla mucho de lo que les cuesta a las chicas Disney quitarse esa etiqueta, ¿a ti te ha costado desprender sea imagen de serie juvenil?

Ruggero: Creo que siempre va a formar parte de mi camino y de mi historia. Nunca voy a renegar ese pasado. Fueron etapas hermosas de mi vida. He vivido mucho con la familia Disney, pero son procesos. Gracias a Dios que estaba el boom de las redes sociales y a raíz de mis cuentas siempre fui mostrando que lo que más amo es la música. Eso hizo que no me encajase tanto en el personaje. No quiero que nadie se olvide de los personajes que he hecho en Disney. Ya forman parte de mi pasado.

P: ¿Siguen esos grupos de WhatsApp (Soy Luna y Violetta) en activo?

Ruggero: El de Violetta ahora un poquito menos. Creo que hace mucho que no intercambiamos mensajes en los grupos de las series de Disney. Pero cada tanto se manda algún meme y se vuelve a activar. Siempre que nos cruzamos, recordamos todos aquellos momentos que vivimos.

P: Hace un año sacaste junto a DVICIO Úsame, ¿con qué artistas españoles te gustaría colaborar?

Ruggero: Me encantaría. Hay muchos artistas españoles que me encantan: desde Pablo Alborán a Aitana. Los admiro mucho. Ojalá algún día se dé. Mandé algunas canciones y a ver si me envían las respuestas.

P: Hace un año lanzaste una canción en italiano, Senza una donna, ¿te apetece seguir sacando canciones en este idioma?

Ruggero: Obvio. Justamente esa canción fue como un feat que quise hacer. Justo uno de los productores de esa canción es mi mejor amigo. Fue todo un crossover hermoso. Tengo muchísimas ganas de hacer canciones mías en italiano. Soy italiano y antes de hacer canciones en español, siempre escribía en italiano. Me gustaría retomar ese camino. Me gustaría reconquistar un poco Italia y lo que es Europa. Seguramente en 2023 tendré muchas sorpresas y estaré presente allí.

P: Puedes empezar por todo lo alto y presentarte a San Remo.

Ruggero: Sería increíble. Justo este año, con la canción Espejo, me presenté y llegué casi a la final de las canciones escogidas. Pero después del boom de los Maneskin, todos querían estar en el festival. Si no se dio, será otra vez. Es un sueño que quiero hacer realidad. Será cuando pueda.

P: Oye, Ruggero, ¿y te verías colaborando con Tini?

Ruggero: Me encantaría. No se dio. Creo que hemos tenido caminos musicales distintos, pero somos amigos. Sería bueno. Ella lo está rompiendo por todo el mundo.

P: ¿Cuándo te veremos por España?

Ruggero: El próximo año seguro. Ahora empiezo una gira por Latinoamerica y después se acaba el año. No tengo el tiempo para ir. Pero 2023 mi enfoque es Europa. El próximo año nos estaremos viendo mucho.