James Cameron podría desentenderse de las futuras secuelas de ‘Avatar’

Avatar: El Sentido del Agua se estrena el 16 de diciembre de 2022, ¡13 años después de la primera entrega! Se sabrá si la espera habrá valido la pena después de ver esta secuela, que no será la única de toda la franquicia. James Cameron siempre ha presumido de tener más historias sobre Pandora, aunque quizá no se encargue de dirigir todas.

Según ha desvelado el medio estadounidense EMPIRE, Cameron podría desentenderse de la dirección de la cuarta y quinta película de la saga. Mientras que la segunda entrega está confirmada para finales de 2022, la tercera también está asegurada; aunque no hay más confirmaciones que un hipotético estreno en 2024.

"Tengo otros proyectos que estoy desarrollando que también son muy emocionantes", ha declarado el estadounidense, sin aportar más información de en qué tipo de contenidos está trabajando más allá de sus Na'Vi. Eso sí, eso requiere un sacrificio: "Creo que eventualmente con el tiempo, no sé si después de hacer tres o cuatro películas, querré pasarle el testigo a un director en el que confíe, para así poder irme a otras cosas que también me interesen. O quizá no. No lo sé".

Cameron ha declarado que todos los títulos de la saga que tiene preparados son un reflejo de su arte, además de su forma de vivir la vida. Temas como la familia, el clima, la sostenibilidad y la naturaleza están perfectamente representados a través de las historias que ha preparado sobre su mundo alienígena particular.

El futuro de Avatar

Aunque no haya nada asegurado, la tercera película también está grabada, por lo que el director ha asegurado que se estrenará independientemente del éxito de esta secuela. Parece que van con todo a su estreno, pero muy relajados: el propio Cameron ha declarado que no querrá quejas por la duración de la película, algo que indica que no ha seguido moldes tan comerciales y ha contado su historia tal cual lo imaginaba.

Sobre la cuarta, ha comentado que es "un petardo, un pepino, de hecho, espero de verdad que lleguemos a hacerla, pero depende del mercado", ya dejándolo todo en manos del fenómeno fan. Él mismo confía en la historia, y no se quiere quedar solo en una tetralogía sino que quiere llegar a la quinta parte estrenada.

