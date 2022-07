40 cosas sobre Mario Díaz, el nuevo locutor de LOS40 Urban

La familia de LOS40 Urban crece. Llega una nueva incorporación que te va a acompañar todos los días de 16:00 a 20:00 horas. ¿Estás listo/a para conocerlo?

Él es Mario Díaz, un joven segoviano que se ha convertido en el nuevo locutor de LOS40 Urban. Se suma así a la familia compuesta por Ramsés López y Sergio Labrador, quienes han recibido a su nuevo compañero con los brazos muy abiertos.

Pero para conocer un poco más a Mario Díaz, ha respondido a 40 preguntas que nos desvelan algunas curiosidades sobre su vida y sus pasiones. ¡Te lo presentamos!

1. Nombre completo: Mario Díaz Sanz.

2. Año y ciudad de nacimiento: 1998 y Segovia.

3. ¿Cuál fue tu primer contacto con la música? Desde los 3 años, siempre andaba tocando los discos que tenían mis padres.

4. ¿Y con la radio? Prácticamente a la vez que la música, porque siempre estaba escuchando LOS40.

5. ¿Cuándo pensaste que tu pasión era la unión entre ambas? Cuando veía lo que me transmitían varios locutores que escuchaba.

6. Un recuerdo bonito con la radio y la música: Una vez trasnoché para escuchar una sesión mía en LOS40 Dance. Eran las 4 de la madrugada y estaba muerto de sueño.

7. Un artista y/o una artista favoritos: Bad Bunny y Amaia.

8. La música que escuchabas en casa de pequeño: La que me ponían mis padres, que eran Obk, Melendi, Estopa, Amaral…

9. Una canción con la que estés obsesionado/a ahora mismo: La Bachata de Manuel Turizo.

10. La que hayas aborrecido: Sin duda, Despacito de Luis Fonsi.

11. El artista o la artista que te gustaría que visitase los estudios de LOS40 Urban: Bad Bunny, SIN DUDA.

12. Una canción que nunca pasa de moda: Virtual Diva de Don Omar.

13. El músico al que verías como locutor/a de LOS40 Urban: Es algo prácticamente imposible, pero Daddy Yankee sería algo espectacular, de hecho ya fue locutor hace unos años…

14. Si no fueses locutor, serías… Pues algo derivado de la música o de los medios de comunicación seguro. También soy DJ, así que probablemente sería DJ.

15. La música para ti es… Lo que necesito para aguantar mi día a día.

16. Un hobby o un deporte favorito: Fútbol y videojuegos.

17. Una colaboración que te gustaría escuchar/que ocurriese: Bizarrap y C. Tangana.

18. Un momento de tu vida que te gustaría volver a repetir: El momento en el que escuché la radio por primera vez.

19. Lo que dirías al pequeño Mario: Que piense las cosas antes de hacerlas.

20. La red social que más te engancha: Twitter sin duda.

21. La red social que más pereza te da: Facebook.

22. Algo que no soportas, que te pone enfermo: Que me mientan.

23. Una frase que repitas mucho: ¿Pizza para cenar?

24. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: Me pongo muy nervioso con cualquier cosa, aunque la gente no lo nota. Creo que lo disimulo bien jajaja

25. Una película que te encante o te defina: Spiderman No Way Home. La volvería a ver 100 veces más.

26. Algo que se te dé fatal: Cocinar desde luego.

27. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionada: Con la radio, no paro de escucharla incluso después de estar todo el día en los estudios.

28. Tu personalidad frente al micrófono: Divertida y cercana al oyente.

29. Tu recuerdo de infancia más bonito: Prácticamente todos los veranos en los que salía todas las tardes a jugar al fútbol con mis amigos.

30. Un juguete (o juego) de infancia: Mi Playstation 2 y mi juego de Fórmula 1.

31. Lo que echas de menos: Las fiestas de mi pueblo siendo pequeño e inocente, montándome en las atracciones con mis amigos.

32. Algo de lo que te arrepientas: De haberme declarado a distintas personas y que no fuera mutuo.

33. Tu palabra favorita: Bellaqueo.

34. Una manía: Llegar tarde a todos los sitios.

35. Un amuleto: Mi reloj, no podría vivir sin él.

36. Tatuajes: No tengo ninguno y me gustaría hacérmelos, pero tendría que pensarlo bastante bien, no me gustaría arrepentirme al paso de los años.

37. Un placer oculto (algo que te dé vergüenza reconocer que te gusta): Las películas románticas.

38. ¿Cómo sería un mundo sin radio y sin música? Un mundo muy triste y en el que no valdría la pena vivir.

39. Si tuvieras que poner un título a un programa tuyo, sería… Puro Perreo, sin duda.

40. Si no fueses Mario y te lo encontrases, ¿qué pensarías de él? Que fuera mi amigo porque se le ve buen chaval 😜