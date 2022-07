El mejor set para sacarle todo el partido a tu PC gamer este verano

El ordenador va ganando poco a poco terreno a las plataformas de sobremesa para juegos. De hecho algunas compañías ya han optado por potenciar ambos universos compartiendo los desarrollos de sus títulos para consolas y PC. El hecho de poder disfrutar la gran mayoría de títulos tanto de unas compañías como de otras han convertido al ordenador en una opción cada vez más elegida por los gamers. Si eres un recién llegado toma nota del mejor set que necesitarás para sacarle todo el partido a tu PC este verano.

Bueno, bonito y barato. Nos basamos en esta triple premisa para recomendarte el equipamiento que necesitas para disfrutar al máximo de tus partidas. Partimos de la base de que ya tienes un buen ordenador elegido / comprado, aunque siempre puedes echar un vistazo a algunos equipos de los que te hemos hablado últimamente.

Para que tu experiencia gamer sea lo más satisfactoria posible necesitas un starter pack básico compuesto por teclado, auriculares y ratón que son el ABC de cualquier 'novato' llegado a los dominios de PC. Hace ya algunas semanas os hablamos de un 'mouse' de lo más espectacular adaptado a los jugadores más exigentes por sus prestaciones y sobre todo por su precisión.

Para todo gamer, contar con un buen ratón, que aúne sensibilidad con fiabilidad y estilo, es fundamental para sus partidas, ya que necesita obtener el mejor rendimiento en su juego. La falta de precisión en algunos títulos puede llevarnos a la desesperación y por ello seguimos manteniendo nuestra propuesta del GXT 980 Redex para aterrizar en el PC gaming (aquí os dejamos toda la información técnica).

Tiene una batería que ronda las 50 horas, un diseño bonito y elegante, la posibilidad de configurar su sensibilidad y adaptarla a los diferentes juegos, baja latencia tanto con cable como en modo inalámbrico y una longevidad que supera los 80 millones de clics.

Imagen renderizada del ratón Trust Redex / PR Garage

Otro aspecto importante aparte de sus funciones y sus capacidades es su ergonomía. Y personalmente os puedo confirmar que en largas sesiones de juego (o de trabajo si también usais el PC para vuestro día a día) el ratón se adapta a la perfección a vuestra mano derecha con acceso muy intuitivo a los 6 botones y la ruleta central. Es muy ligero (86 gramos) y su uso prolongado no generará fatiga.

En un entorno de baja iluminación como serán tus partidas este verano mientras fuera el sol dispara los termómetros, la configuración de luces del ratón te permitirá ajustarlo al de tu teclado. Si siempre prefieres jugar sin cables con la comodidad de separarte del equipo el GXT 980 Redex se cargará completamente en apenas 3 horas. 40 euros te separan de una experiencia de juego bestial con tu ratón.

Buceando en el resto de productos que ofrece esta marca encontramos un buen complemento muy económico con el teclado GXT 834 Callaz. Sencillo, con posibilidades de personalización y retroiluminación casi inacabables y básico para un recién llegado.

Se trata de un teclado mecánico de diseño compacto que apenas te robará espacio de tu saturado escritorio pero cuenta con todas las funcionalidades y bonanzas que le pedirías a un 'keyboard' pensado para largas jornadas de juegos. Cuenta con conmutadores de respuesta rápida Red Outemu de hasta 50 millones de pulsaciones, más resistentes y sensibles. Pero tampoco te pases a la hora de celebrar una victoria o te cabrees por haber perdido en el último segundo. No es irrompible.

El GXT 834 Callaz se conecta al ordenador a través de USB (no tiene configuración inalámbrica) gracias a un cable de aproximadamente dos metros con el que tendrás cierto margen para jugar cómodamente a cierta distancia de la pantalla además de poder llevártelo a cualquier lado y conectarlo en cualquier equipo. Además el teclado ofrece una respuesta rápida y precisa en apenas 8 milisegundos según sus características técnicas.

Quizá no sea el teclado más ligero que he utilizado (659 gramos), personalmente en ocasiones he echado en falta algunas marcas para saber sobre qué teclas posicionar algunos dedos pero su rendimiento durante la partida compensa estos 'peros' personales. Son teclas altas a las que hay que acostumbrarse, a veces extremadamente sensibles pero su sonido mecánico es una auténtica maravilla para los oídos cuando se está utilizando en el día a día. 45 euros te separan de él.

Acabamos con los auriculares, pieza fundamental para que tu partida sea perfecta. Tanto para sumergirse en una experiencia completa e inmersiva en los juegos como para comunicarse con claridad con tus compañeros de equipo en una partida multijugador, uno de los accesorios que no pueden faltar en el set up de un jugador son los auriculares.

Personalmente siempre me han gustado los que te aislan del mundo externo reduciendo al máximo el ruido ambiental propio de cualquier casa. Trust tiene diferentes modelos preparados para cualquier gamer pero dadas mis preferencias me gustaría recomendaros los GXT 3911 Thian.

Con almohadillas de polipiel para tus orejas y un micrófono flexible y giratorio, estos auriculares inalámbricos (también tienen configuración por cable vía USB) ofrecen la mejor relación calidad-precio dentro de la serie de productos de esta compañía. Porque con ellos no tendrás que preocuparte de que en mitad de una sesión se te acabe la batería ya que resiste más de 13 horas de juego continuado (aviso: jamás juegues 13 horas seguidas, ve al baño, a la nevera, sal al gimnasio o a dar un paseo...).

Si eres un jugador de consolas, estos auriculares también son compatibles con PS4 y PS5. Y si eres un cinéfilo son compatibles con casi cualquier SmartTV. Parte fundamental de nuestra recomendación se basa en la comodidad de su uso y no solo en sus características. No generan excesivo calor, no son nada pesados (197 gramos) y los controles estan todos en el lateral trasero de la almohadilla izquierda tanto de volumen como del modo silencio del micrófono.

Como decía, en relación calidad-precio será complicado que encuentres algo superior. En este caso prima lo bueno y lo bonito sobre lo barato ya que tendrás que hacer una inversión de 70 euros pero la sensación sonora será de una calidad cercana a lo perfecta. Una manera de disfrutar de forma inmersiva de los juegos aunque no aislen completamente del ruido externo.

La review de estos productos se ha realizado con los productos enviados por Trust.