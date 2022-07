Ser queer en la industria musical con Natalia Lacunza, Blas Cantó, Luna Ki, WRS y Supremme de Luxe

Algo está cambiando en la industria musical. Hace unos cuantos años, cuando era un chaval que vivía en un pueblo pequeño de Castilla-La Mancha, buscaba referentes LGTBI en la televisión, en la literatura y en la música. Si los había no los encontré en su momento, y tuve que crecer leyendo comedias románticas de chica conoce a chica y escuchando historias de amor en canciones heteronormativas. Por suerte, eso está cambiando. Todo está cambiando a pesar de algunos cromañones. Ya hay referentes. No todos los que me gustaría, pero sí los suficientes para que las generaciones venideras tengan en quién fijarse.

Hoy he querido dar voz a representantes del colectivo que se han ido abriendo paso en la industria musical, artistas posicionados que han vivido en sus propias carnes lo mejor y lo peor de ser queer y tener una exposición mediática. Aprovechando esta ocasión tan especial les he pedido sus opiniones más sinceras sobre algunos temas que merece la pena abordar. ¿Qué significa para ellos ser representantes de la comunidad LGTBI? ¿Han recibido hate en redes sociales? ¿Cómo vivieron el asesinato homófobo de Samuel? Estas son algunas de las cuestiones que planteo a Luna Ki, Natalia Lacunza, Blas Cantó, Supremme de Luxe, WRS y Ptazeta. ¿Sus respuestas?

Ser referente del colectivo LGTBI

Luna Ki: "Desde siempre he buscado juntarme con personas más marginadas, sea por sus taras mentales o sea por su identidad porque no acaban de encajar en lo heteronormativo. Es complicado crecer sin un referente al que seguir y es algo que me ha tocado. No se lo deseo a mis fans, por eso intento convertirme en todo aquello que ellos necesitan ver".

Natalia Lacunza: "Las bixesuales solemos tener un poco de 'issues' con sentirnos o no parte del colectivo y por eso me cuesta más aceptarlo. Pero en realidad estoy superorgullosa. Me hace mucha ilusión porque cuando tenía catorce años no conocía a ninguna persona bisexual y menos a una mujer bisexal. El hecho de que ahora pueda representar una figura de referencia, una chia bisexual que habla de ello tranquilamente...jo, me hace mucha ilusión que la gente se pueda sentir arropada".

WRS: "Cuando estás en el escenario tienes que representar lo que te gusta y, a día de hoy, yo estoy fluyendo. Se trata de representar aquello en lo que crees y por lo que luchas. En Eurovisión quise mostrar eso, bailar con un chico y una chica, mostrar a los jóvenes que no tienes que tener miedo de ser tú. Esa es mi misión: mostrar a la gente que está bien ser como eres".

Supremme de Luxe: "Ha habido veces que ha venido gente, no solo del colectivo, gente que está pasando una quimio y me dice que ve el programa y la ayuda. O gente que me consta que...esto me emocionó mucho. Hubo un chico trans que me dijo que el día que se quitó el pecho se durmió con la anestesia escuchando canciones mías. Ay, que lloro. Decía que la tranquilizaba. Es muy bonito porque llega tu trabajo y jo, qué guay".

Ser queer en la industria musical

Blas Cantó: "No creo que me haya perjudicado de alguna manera. Obviamente, hay gente que se decepciona porque se crea una expectativa sobre ti o una imagen que no se adecua a la realidad, pero es que es importante diferenciar lo que yo les puede ofrecer como artista a mi vida personal y privada que no le importa a nadie".

Luna Ki: "Me dolería mucho ver a en una realidad paralela a Luna Ki siendo heteorosexual triunfando mucho más. Quiero pensar que no, pero también es verdad que creo que es complejo. Veo mucha visibilidad femenina últimamente con estas playlists tipo Equals. Está muy bien, pero falta un punto de quitar etiquetas".

Blas Cantó: "Las políticas de las discográficas ha de ser el arte y lo que quieras expresar desde tu compañía. Y ya no solo desde tu compañia, es si quieres contar con ese artista o no. No le doy tanta importancia a eso".

Natalia Lacunza: "Creo que estaría bien coger a todos los jefes de las discográficas y darles una charla de inclusión del colectivo. Sobre todo las personas trans racializadas son las que más lo sufren. Estaría guay darle una charlita a algún que otro señor".

Diversidad en las letras

Blas Cantó: "Hace mucho tiempo que canto sin género y me estaba planteando seguir cantando sin género en El bueno acaba mal porque me sentía más tranbquilo al no cantarle a alguien, a una figura con la que yo no estaba. Y entonces me dije a mí mismo: ¿por qué no le canto a un chico ahora?".

Ptazeta: "Yo siempre digo lo mismo. No puedo escribir de otra forma porque no me saldría o sería mentir. No sería yo, así que siento que…osea, le estoy cantando al amor que yo siento que es una mujer, pero sale tan normal".

Hate en redes sociales

Natalia Lacunza: "Sí, y por mi físico. Y por todo, pero como todo el mundo. Si es que Internet es un lugar muy hostil. Directamente hay muchas veces que ni leo las cosas para ahorrarme disgustos. Ya no me disgusta, pero si estás un día un poco bajilla y, de repente, te llega un mensaje horroroso, porque son horrorosos, te deja un poco regulero".

Blas Cantó: "He recibido hate en redes cuando he expresado mi posición ante la igualdad. Hay gente que todavía no lo entiende. No lo entiende y llama al colectivo LGTBI 'lobby LGTBI'. Alguien hace años dijo que los niños que se criaban con un padre o una madre directamente estaban trastornados, que necesitan dos. Hacemos las familias que podemos hacer y lo importante es criar a los niños y a las niñas en valores éticos. Estar más pendiente de si va a salir violador o maltratador que si será gay o lesbiana o whatever".

WRS: "No me importan los haters. No, no me importa porque ellos no van a pagar mis facturas. Así que no me importan los haters".

El asesinato homófobo de Samuel

Luna Ki: "Es devastador. Está bien que haya un caso que paralice todo y nos llame a todos y nos dé un toque a todos, pero más que seguir hablando de un caso concreto hay que hablar de que esto sigue pasando en mayor o menor medida. Hay familias donde se castiga que el hijo sea trans o que la hija sea lesbiana. Hay familias donde esto se castiga y también colegios. Esto tiene que parar y tenemos que educar a las personas si queremos que esto deje de pasar. Es un delito de todos al final porque participamos todos, así que fatal".

Blas Cantó: "Me impacto mucho el asesinato de Samuel porque no me lo esperaba. Sinceramente, no me lo esperaba de nuestra sociedad, de nuestro país. Muchas veces quiero creer que vivo en un país libre, un país en el que la gente no juzga a los demás por su manera de vestir, por su manera de expresar con la mano o sin la mano. No sé, me provocó mucha tristeza y mucha impotencia porque podría ser yo o podría ser cualquiera".

Natalia Lacunza: "El hecho es desgarrador, pero el hecho de que no paren de ocurrir es más desgarrador todavía. Son estos puntos de evidencia de la enfermedad de la sociedad. No me puedo creer que esto esté ocurriendo y que luego haya realmente tanta controversia al respecto por si era o no una agresión homófoba. Obviamente fue una agresión homófoba. Si a una persona le pegan al grito de maricón de mierda o maricón solo, obviamente, no le están diciendo como yo le digo marción a mi colega. Obviamente no es así. Son momentos absolutamente terribles, absolutamente injustos que recalcan la enfermedad que está todavía incrustada en nuestra sociedad".

Supremme de Luxe: A lo mejor a ti 30 casos no te parecen muchos, pero son 30 vidas y 30 histora y 30 personas que por el hecho de amar a alguien de su mismo sexo están recibiendo agresiones. Es que deberia ser cero el número de casos. Se vive muy mal. Viví con mucha alegría que la gente joven saliera a la calle. No hay que bajar la guardia porque estamos viendo que se puede volver atrás a pasos gigantes en cuestión de días. Pues bueno…lo de Samuel, la única lectura positiva que se puede hacer es que sirvió para que la gente saliera, protestara y visibilizara.

Si quieres ver el reportaje con motivo del Orgullo LGTBIQ+ de este año...¡dale al play!