‘Ave María’, ‘Ave Lucía’ y otros éxitos que fueron Nº1 esta semana

Julio no es precisamente el mes más religioso del año, como sí puede serlo diciembre, pero esta semana en La Máquina del Tiempo coinciden dos canciones con títulos que suenan a plegaria. Pero vayamos por partes. En el rincón de la nostalgia de #Del40al1CocaCola los éxitos internacionales y nacionales vienen esta vez muy divididos. Empezaremos con los de fuera. El número uno esta semana en 2021 fue para The Kid LAROI con Without you. Esta inmejorable tarjeta de presentación del jovencísimo australiano tuvo un impacto tan grande que poco después la grabaría a dúo con la mismísima Miley Cyrus.

A principios de julio de 2017 la primera posición en LOS40 fue para Julia Michaels y Issues. La cantante de Iowa debutaba con este tema que fue disco de platino en doce países. Y hace diez años, el 30 de julio de 2012, el puesto de honor lo alcanzó la sueca Loreen con Euphoria, la canción ganadora un par de meses antes del festival de Eurovisión. No siempre el single que triunfa en el certamen se convierte posteriormente en un éxito comercial en el continente (a la edición de 2022 podemos remitirnos), pero en esta ocasión así ocurrió. Euphoria estuvo, de hecho, nominada a LOS40 Music Awards de ese año en la categoría de Mejor Canción Internacional en Lengua no Española.

Y para concluir con los hits foráneos, el que coronó la lista una semana como esta de 2007: How to save a life, de la banda de rock The Fray, de Denver (Colorado). Con la voz tan personal de Isaac Slade como principal seña de identidad, la canción fue número tres en Estados Unidos y cuatro en Reino Unido; y, por supuesto, tuvo una acogida entusiasta en España. El hecho de que sonara en la serie Anatomía de Grey seguramente tuvo algo que ver.

Y de aquí a final de la sección, solo títulos made in Spain. La primera plaza de la lista el 29 de junio de 2002, hace veinte años, fue para uno de de los más tempranos éxitos de David Bisbal. De hecho, fue su primer número uno en LOS40 (si exceptuamos Mi música es tu voz, interpretada por el elenco completo de OT1)… ¡y desde entonces ha repetido en lo alto con otras quince canciones! Hace veinticinco años, Nacho Cano fue líder con La suerte que viene y va, acompañado de la deliciosa voz de la madrileña Esmeralda Grao. Formaba parte del álbum El lado femenino, en el que exMecano se rodeaba de mujeres para poner voz a sus canciones.

Y, para terminar, el número uno de hace treinta años (1992): Ave Lucía, de Sergio Dalma. Estaba incluido en su tercer disco, Adivina, y tocaba un tema delicado y poco habitual en letras de canciones: un embarazo no deseado. Generó opiniones encontradas, pero lo que está fuera de toda duda es que fue un gran éxito y logró mantener la popularidad del cantante de Sabadell después del arrollador Bailar pegados del año anterior. …Y la semana que viene, más.