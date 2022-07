¿Qué es la cámara del fin del mundo? Te explicamos todo sobre este sitio alucinante... y necesario

También llamado Banco Mundial de Semillas, o Bóveda Global de Semillas, la cámara del fin del mundo es un espectacular edificio que alberga en su interior más de un millón de muestras de semillas, mayoritariamente agrícolas, procedentes de todas las partes del globo.

Un Arca de Noé vegetal

Si en el Arca de Noé se guardaron parejas de todos los animales del mundo, en está cámara se guardan las semillas que, de haber un colapso en nuestro planeta, ayudarían a alimentar a la población terrestre, ya que preservarían una agrobiodiversidad vital para adaptar los cultivos en un futuro incierto. Se trata de un búnker que parece salido de una peli de James Bond, donde se guardan las “copias de seguridad” de las semillas alimentarias de casi todo nuestro planeta.

Esta maravilla se empezó a construir en 2006 y se inauguró en 2008, se encuentra a 1.300 kilómetros del Polo Norte, en Noruega, concretamente en la isla de Spitsbergen, en el archipélago de Svalvard. Es un edificio casi indestructible, a 130 metros sobre el nivel del mar, por si en el futuro subieran las aguas.

Sus tres cámaras al final de un túnel de hormigón impermeable de más de 100 metros horadado en una montaña pueden aguantar terremotos de hasta 10 grados de intensidad, resistir erupciones volcánicas, inundaciones, explosiones e incluso la radiación solar. Y por si fuera poco, el permafrost del suelo (capa congelada de manera permanente) actuaría como refrigerante natural en caso de un fallo eléctrico o pérdida del suministro de energía. El interior del almacén tiene, de manera natural, temperaturas que rondan entre -3 y -6 ℃ y, de manera artificial, hay sistemas de refrigeración que conservarían las semillas de estas especies vegetales durante cientos de años.

Lo dicho, parece la guarida secreta de algún enemigo del agente 007.

La bóveda del Juicio Final

Esta maravilla se abre cada cuatro meses para recibir nuevos lotes de simientes de cualquier esquina de la Tierra: desde las muy comerciales hasta rarezas como las semillas de la nación cherokee. ¿Increíble, no?

Semillas para todos, para asegurar nuestro futuro. Crop Trust es la organización internacional sin ánimo de lucro que vela por la conservación y la disponibilidad de las plantas esenciales para la alimentación y que, junto al Ministerio de Agricultura de Noruega y el Centro Nórdico de Recursos Genéticos, gestiona la también conocida -y ya llevamos cuatro posibles nombres- como bóveda del Juicio Final.

Es un ejemplo único de cooperación global para salvaguardar la biodiversidad de los cultivos con la finalidad de poder replantar todo lo que a día de hoy es verde en nuestro planeta azul

Semillas ‘made in Spain’

El año pasado sus depósitos alcanzaron el millón de variedades de semillas, aunque tiene capacidad para cuatro y medio ¡si tenéis alguna variedad que queréis que sea eterna, ya sabéis! Hay que recalcar que este proyecto es un ejemplo único de cooperación global para salvaguardar la biodiversidad de los cultivos. Su finalidad podría ser nuestra salvación, y consiste en poder replantar todo lo que a día de hoy es verde en nuestro planeta azul.

De todas maneras, esperemos que no pase nada, y que no tengamos que echar mano de este depósito hi tech. Por cierto, España recientemente informó que enviaría más de 1 000 semillas al almacén de Svalvard, entre las que se encuentran diversas especies de cereales, leguminosas y hortalizas que, de ser necesarias, podrán contribuir a salvaguardar la alimentación mundial. ¡Esos tomates, esas naranjas! Salvado para siempre.