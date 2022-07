Carmen Nadales (‘Secret Story’) explica porqué “no dan contenido” con Rafa y cierra Twitter

Hace ya tres meses del final de Secret Story que alzó a Rafa Martínez como ganador, pero su vida personal aún interesa en redes.

Cabe recordar que el singular frutero se enamoró dentro de la casa de Carmen Nadales. En una relación que empezó como una amistad pero que acabó con la confesión de los sentimientos más puros por ambas partes.

Sellaron su amor con un beso frente a las cámaras y han continuado con él lejos de ellas. Como hemos estado viendo en sus redes. Aunque parece que para muchos, el contenido que dan a sus seguidores no ha sido suficiente.

Así lo expresaba la influencer, este martes desde su cuenta de Twitter en la que explicaba la razón de no estar constantemente publicando su amor: "Hay muchísima gente decepcionada porque no damos contenido de carpeta. Es fácil. El reality ya acabó, la vida sigue y yo no quiero monetizar mi pareja. Fin".

El tuit de Carmen / Twitter

El tuit tuvo mucha repercusión, con respuestas que aplaudían su decisión, pero otras que no la entendían y la criticaban. De tal forma que Carmen acabó cerrando su cuenta de Twitter a las pocas horas.

En Instagram, por el momento no se ha pronunciado al respecto. Lo que sí sabemos es que hace una semana, en unas preguntas que respondió por la mencionada red social decía: "Estoy con él mejor que nunca y súper ilusionada", por lo que confirmamos que siguen juntos y en uno de sus mejores momentos.