Victoria Beckham publica su única foto sonriendo (hasta con dientes) y calla bocas

Desde que en 1994 las Spice Girls saltaran a la fama mundial, Victoria Beckham (que entonces era Victoria Adams) se hizo conocida por ser la spice pija, la spice con más estilo, la spice elegante, pero también la spice seria o la spice borde.

Y es que, mientras el resto del grupo aparecía con una sonrisa en la cara, ella lucía un semblante totalmente inexpresivo, o de enfado, o casi de desprecio.

Pocas veces la vimos sonreír y aún menos, reír con ganas, olvidándose de controlar sus músculos faciales para la foto. Quizá cuando conoció a David Beckham, sí que hizo alguna entrevista televisiva en la que se mostró más relajada y feliz.

Pero una vez dejó el mundo de la música y se dedicó a la moda, ya han sido casi inexistentes las veces que hemos visto que publicara una fotografía suya con una sonrisa.

El feed de Victoria Beckham / Instagram

De hecho, si repasamos su feed de Instagram vemos cómo todo lo que nos regala son imágenes suyas con semblante serio o como máximo, una media sonrisa impostada.

Hasta esta semana, en la que ha querido celebrar sus 23 años de matrimonio con un regalo muy especial: ¡su sonrisa! Victoria ha publicado una imagen en la que aparece junto a David sonriendo más de lo que nunca la hemos visto. ¡Hasta con los dientes! En lo que parece un gesto de complicidad con él, que también sonríe.

De hecho, ella misma alude a todo ello en la foto: "Dicen que no es gracioso, dicen que nunca sonrío, dijeron que no duraría. Hoy celebramos 23 años de casados. David eres mi todo, te quiero mucho!".

La foto generó sorpresa entre sus seguidores que también comentan lo bien que le queda el gesto y lamentan las pocas veces que lo muestra. Y es que, nunca sabremos si es que Victoria no sonríe porque no es feliz, porque no se ve atractiva haciéndolo o porque simplemente es seria (y estaría en todo su derecho).