Bad Bunny y Gabriela Berlingeri no son novios: “Somos mejores amigos ahora mismo”

El pasado 2 de julio, Bad Bunny invitó a todos sus fans y seguidores a un Instagram Live muy especial. Con la excusa del lanzamiento de 'Un verano sin ti', su último álbum de estudio, el de Puerto Rico pasó una tarde con sus fans, donde mostró las novedades musicales que le gustan (Mi Bebito Fiu Fiu, entre otras) y desveló algún que otro secreto.

Y es que después de ver su último videoclip, una de las declaraciones que más ha sorprendido ha sido que dijera que Gabriela Berlingeri y él son amigos. "Ustedes no saben nada en verdad. Gabriela y yo somos initimos amigos. Somos best friends. Somos besties. Nadie sabe, solo dicen 'ah Gabriel es tu novia, es tu esposa'.... Nadie sabe qué es Gabriela. Ahora mismo Gabriela y yo somos mejores amigos'. Si el día de mañana Gabriela quiere tener un novio, lo puede tener. Igual yo, si quiero una novia la puedo tener, porque somos mejores amigos. La gente y los programas hablan y me dan risa", reveló durante el directo.

Muchas personas han reaccionado a este hecho, opinando si la joven ha sido desplazada a la conocida 'friendzone'. Otras especulaciones podrían llevar a pensar que la pareja se encuentra en una relación abierta o que, simplemente, son amigos con derecho a roce. O quizá, el hecho de que al final Benito sea ría signifique que se está quedando con todos nosotros; una broma para despistar a prensa y chismosos que solo quieren hablar de asuntos del corazón y no de su música. Porque enamorarte de tu mejor amigo no está nada mal; al contrario.

BAD BUNNY FRIENDZONING GABRIELA LMFAOOOOOOO pic.twitter.com/8dCYWDs4BT — ☀️🌊❤️⁷ M II T O (@bambamstrash) July 3, 2022

Sea como fuere, lo que está claro es que ambos están de acuerdo y contentos con esta decisión y el resto no somos nadie para juzgarla. Ahora bien, nos surge una duda: ¿Podría ser Mario Casas un futuro pretendiente? No podemos olvidar que el actor español ha protagonizado más de un vídeo promocional de 'Un verano sin ti', sustituyendo a Bad Bunny mientras este grababa sus nuevos temas.

La boda con Gabriela, ¿solo ficción por el momento?

En el vídeo de Tití me preguntó, Benito da el sí quiero a su inseparable compañera durante todos estos años, Gabriela Berlingeri, a quien hemos podido ver cómo poco a poco se va implicando cada vez más en la carrera del artista con diferentes apariciones ya sea como compositora o como personaje de videoclip.

Tras el éxito que su música tiene en todo el mundo, el cantante puertorriqueño está probando suerte ahora como actor, donde podremos verle haciendo un cameo en Bullet Train junto a Brad Pitt, o como personaje principal del film de Marvel El Muerto.