‘Mi Bebito Fiu Fiu’: ésta es la historia real de la canción de Tito Silva Music y Tefi C. que arrasa en TikTok

Si últimamente no puedes sacarte de la cabeza el "tú eres mi bebé, mi bebito fiu fiu", no temas. No eres el/la único/a. Mi Bebito Fiu Fiu, la canción de Tito Silva Music y Tefi C. está recorriendo todo el planeta y seguro que sus sonidos te resultaron muy familiares la primera vez que la escuchaste. Y es que su base es la de nada más y nada menos que el mítico Stan de Eminem y Dido.

Pero, ¿qué hay detrás de esta canción que se escucha cada vez en más rincones del mundo? ¿Por qué se ha convertido en un fenómeno en TikTok?

El origen de Mi Bebito Fiu Fiu

Tito Silva Music y Tefi C. son los que han dado vida a este tema que refleja la historia de un ex presidente y su supuesta amante.

Se trata del ex mandatario de Perú Martín Alberto Vizcarra, que dejó de ocupar el cargo en 2020. Mi Bebito Fiu Fiu se inspira en la supuesta infidelidad con la ex candidata al Congreso de Perú Zully Ramírez del Castillo.

Se filtraron unos supuestos mensajes que ambos habían compartido a través de WhatsApp, que ahora forman parte de los versos de esta canción. De hecho, Zully le llamaba "bebito" y añadía el "fiu fiu" que ha acabado convirtiéndose en el título de este éxito mundial.

Pero eso no es todo. También se filtraron unos audios en los que los protagonistas de esta historia supuestamente intercambiaban mensajes de lo más cariñosos. "Por favor besa mis labios. Empápame como caramelo de chocolate y enróllame como azúcar en polvo en un pionono de vitrina", decía. ¿Te suenan? Sí, efectivamente. Estas frases también se han convertido en versos del éxito de Tito Silva Music y Tefi C.

Éxito mundial

La canción suena en todas partes y es un éxito en TikTok. Tanto es así que ha llegado a oídos de Bad Bunny, quien en un directo con sus fans en Instagram comenzó a cantarla emocionado.

Bad Bunny mencionando a Mi bebito Fiu Fiu 🇵🇪🇵🇪🇵🇪🇵🇪



pic.twitter.com/QDGdydpl0r — porque eres mi droga mi vicio mortal (@hablapesano) July 2, 2022

Pero lo cierto es que, tal y como ha desvelado el youtuber Luisito Comunica, Tito Silva Music podría meterse en un buen lío, ya que la canción cuenta con la base del tema original de Eminem y Dido. "El día que el productor empiece a monetizar directamente de la canción, ya sea por reproducciones, por ponerla en festivales... sí que será un problemón. Puede ser toda una disputa", declara.

Y tú, ¿cuántas veces lo has dado todo con Mi Bebito Fiu Fiu?

Letra de Mi Bebito Fiu Fiu

Enróllame así

Con azúcar en polvo, endúlzame

Y es que tú eres mi rey

Qué lindo eres tú, eres mi bebé

Mi bebito Fiu Fiu

Caramelo de chocolate

Empápame así

Como un pionono de vitrina

Enróllame así

Con azúcar en polvo, endúlzame

Y es que tú eres mi rey

Qué lindo eres tú, eres mi bebé

Mi bebito Fiu Fiu

(Qué lindo eres tú, eres mi bebé

Mi bebito fiu fiu)

En mis lágrimas te miré

En mis tristezas yo te besé

En mis caricias te dibujé

Sin verte jamás, de ti me enamoré

Cómo ocurrió, no lo sé

Si me lo había prometido una y otra vez

Me aprendí de memoria aquella estupidez

"Es mejor que te amen a que ames tú"

Hmm, vaya la inmadurez, fue casi la inmediatez

En que no pude ni un día más vivir sin ti

Caramelo de chocolate

Empápame así

Como un pionono de vitrina

Enróllame así

Con azúcar en polvo, endúlzame

Y es que tú eres mi rey

Qué lindo eres tú, eres mi bebé

Mi bebito Fiu Fiu

(Qué lindo eres tú, eres mi bebé

Mi bebito Fiu Fiu)

Para mí, lo más importante de mi vida

Lo más importante, es mi familia

Familia que formé con Maribel

Mi esposa hace 30 años

La mujer a quien amo y la mujer

Con la que quiero vivir hasta el último de mis días

(Hasta el último de mis días)

He perdido la cabeza por tí

Ya no soy más la novia fugitiva

Me he vuelto loca de amor

Y te lo repito, para que quede impregnado mi olor en tí

(Eres mi bebé, mi bebito Fiu Fiu)

Eres mi bebé, mi bebito Fiu Fiu

Caramelo de chocolate

Empápame así

Como un pionono de vitrina

Enróllame así

Con azúcar en polvo, endúlzame

Y es que tú eres mi rey

Qué lindo eres tú, eres mi bebé

Mi bebito Fiu Fiu

(Qué lindo eres tú, eres mi bebé

Mi bebito Fiu Fiu)

(Qué guapo eres tú, eres mi bebé

Mi bebito Fiu Fiu)

Qué lindo eres tú, eres mi bebé

Mi bebito fiu fiu

Qué guapo eres tú, eres mi bebé

Mi bebito Fiu Fiu

Que lindo eres tú, eres mi bebé

Mi bebito Fiu Fiu

Qué guapo eres tú, eres mi bebé

Mi bebito Fiu Fiu

Qué lindo eres tú, eres mi bebé

Mi bebito Fiu Fiu