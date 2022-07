‘God of War Ragnarök’ ya tiene fecha de lanzamiento: 9 de noviembre

La gran duda en torno a God of War Ragnarok ha sido desvelada. El videojuego llegará oficialmente a PlayStation 4 y PlayStation 5 el próximo 9 de noviembre de 2022. El anuncio ha llegado con el estreno del nuevo tráiler CGI Padre e hijo.

Kratos y Atreus tendrán que luchar por sobrevivir ante peligros cada vez mayores. El Ragnarok está cada vez más cerca y millones de gamers en todo el mundo van a acompañar a estos dos protagonistas en uno de los videojuegos más esperados del 2022 y que se convertirá en un auténtico superventas de este año.

En esta ocasión, Kratos y Atreus deberán viajar a cada uno de los nueve reinos en busca de respuestas para prepararse para la profetizada batalla que supondrá el fin del mundo. Juntos, Kratos y Atreus se adentran en los nueve reinos en busca de respuestas mientras las fuerzas de Asgard se preparan para la guerra.

A lo largo de su aventura, explorarán paisajes mitológicos increíbles, reunirán aliados de los nueve reinos y se enfrentarán a imponentes enemigos con aspecto de monstruos y dioses nórdicos. A medida que se avecina la amenaza del Ragnarök, Kratos y Atreus tendrán que elegir entre la seguridad de su familia y la de los reinos.

Echa un vistazo a los peligros contra los que Kratos y Atreus tendrán que enfrentarse en "Father and Son", el nuevo tráiler CGI de God of War Ragnarök. #GodOfWarRagnarok pic.twitter.com/F3AOdtqAQU — PlayStation España (@PlayStationES) July 6, 2022

PlayStation ha presentado las diferentes ediciones con las que contará God of War Ragnarok

God of War Ragnarok Launch Edition

Si compras God of War Ragnarök antes del lanzamiento, recibirás la Armadura de Nieve Alzada para Kratos y la Túnica de Nieve Alzada para Atreus (objetos cosméticos).

Edición estándar de God of War Ragnarök

La edición estándar de God of War Ragnarök (digital y física) viene con el juego completo para PlayStation 4 o PlayStation 5. Si adquieres la edición estándar de God of War Ragnarök para PlayStation 4, podrás mejorarla a la versión para PlayStation 5 por 10 euros.

Edición Digital Deluxe de God of War Ragnarök

Imagen de la Edición Digital Deluxe de God of War Ragnarok / PlayStation España

Con la Edición Digital Deluxe de God of War Ragnarök, recibirás: Juego completo de God of War Ragnarök para las consolas PlayStation 4 y PlayStation 5, Armadura de Kratos del Valle Oscuro, Vestimenta de Atreus del Valle Oscuro (objeto cosmético), Empuñaduras de espadas del Valle Oscuro para las Espadas del Caos, Empuñadura de hacha del Valle Oscuro para el hacha Leviatán, Banda sonora digital oficial de God of War Ragnarök, Minilibro de arte digital de Dark Horse, Conjunto de avatares y un Tema para PlayStation 4

Edición Coleccionista de God of War Ragnarök

La Edición Coleccionista de God of War Ragnarök viene en un caja preciosa que representa el santuario de la guardiana del conocimiento. Este santuario era uno de los trípticos con los que se encontraban Kratos y Atreus en God of War (2018) y donde se narraba la historia de una augur muy poderosa, la gigante hechicera llamada Gróa, que fue la primera en tener una visión sobre el Ragnarök.

Al abrir el santuario, encontrarás Código impreso para el juego completo de God of War Ragnarök en las consolas PlayStation 4 y PlayStation 5, Caja Steelbook (sin disco del juego). La caja Steelbook de God of War Ragnarök presenta diseños del oso y el lobo, Figuras de 5 cm de los gemelos Vanir.Del mismo estilo que los juguetes de madera de los hermanos huldra de Atreus, de la Edición Coleccionista de God of War (2018), la Edición Coleccionista de God of War Ragnarök completa el contenido con unas figuras de los gemelos Vanir, Juego de dados de los enanos (esta edición viene con un juego de dados con acabado de madera en una bolsa que luce por fuera un símbolo de Yggdrasil), Réplica de Mjölnir de 40,6 cm. Réplica muy detallada del arma característica de Thor en God of War Ragnarök.

También se incluyen en la Edición Coleccionista elementos digitales como son Armadura de Kratos del Valle Oscuro, Vestimenta de Atreus del Valle Oscuro (objeto cosmético), Empuñaduras de espadas del Valle Oscuro para las Espadas del Caos, Empuñadura de hacha del Valle Oscuro para el hacha Leviatán, Banda sonora digital oficial de God of War Ragnarök, Minilibro de arte digital de Dark Horse, Conjunto de avatares y un Tema para PlayStation 4

Edición Jötnar de God of War Ragnarök

Edición Jotnar de God of War Ragnarok / PlayStation España

La Edición Jötnar de God of War Ragnarök es una selección prémium de elementos diseñados cuidadosamente por nuestro equipo de Santa Monica Studio para que constituyan un conjunto de colección digno de nuestros increíbles seguidores. Aunque ya habrás visto el unboxing en el vídeo anterior, también detallamos aquí los contenidos.

Dentro del santuario de la guardiana del conocimiento viene el código impreso para el juego completo de God of War Ragnarök en las consolas PlayStation 4 y PlayStation 5, Disco de vinilo de 7 pulgadas con música de Bear McCreary. Incluye dos temas del compositor Bear McCreary, el juego de pines de halcón, oso y lobo. Representan a Faye, Kratos y Atreus respectivamente, nuestra familia de héroes, el anillo legendario de Draupnir. En la mitología nórdica, el anillo legendario de Draupnir se guarda en una bolsa de tela roja, Juego de dados de Brok (este juego de dados viene con un acabado metálico plateado y adornos azules. La bolsa de los dados luce la marca de los hermanos huldra), Mapa de tela de Yggdrasil (este mapa de tela muestra cada uno de los Nueve Reinos en las ramas y las raíces de Yggdrasil), una caja Steelbook (sin disco de juego), figuras de los gemelos Vanir de 5 cm y la réplica de Mjölnir de 40,6 cm.

También se incluyen en la Edición Jötnar los elementos digitales antes mencionados.