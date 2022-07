Track by track de Emilia: de la relación sana con Duki a la anécdota con Tiago PZK

Hay una artista de Argentina que está escalando posiciones dentro del movimiento generacional de su país. Se llama Emilia y también se postula como una de las grandes revelaciones dentro de la escena internacional. Su álbum debut, Tú crees en mí?, es la carta de presentación con la que muestra al mundo de lo que es capaz y de que apunta alto. Ese trabajo, además, esconde anécdotas y secretos, y hemos tenido la oportunidad de analizarlo y conocer sus entresijos de la mano de la propia cantante.

latin girl

"En esta canción quería contar la percepción de la mujer latina que yo tengo. Me inspiré mucho en esta canción porque admiro a varias artistas de los 2000, artistas que escuchaba y cuyos mensajes me hacían sentirme segura y me subían la autoestima. Quería hacer algo parecido con latin girl".

"La canción dice 'no hago nada y soy noticia. Los notero' se pelean por la primicia' porque a lo primero me costaba asimilar que las personas se metieran tanto a criticar y cuestionar cosas privadas de mi vida. Es lo que me toca sufrir, pero entiendo que son gajes del oficio y hay que aprender a ser fuerte y tener una coraza para que eso no traspase. Hay que convivir con ello. Igual que hay personas y medios que te apoyan, hay otros que no tienen tan lindas intenciones. Hay que desarrollar una fortaleza muy especial y hacer oídos sordos".

Emilia - latin girl (Official Lyric Video)

como si no importara feat Duki

"A lo primero, Duki y yo mantuvimos la relación en privado. Sin embargo, después decimos afrontar la realidad. No podíamos vivir ocultos. Ahora lo llevamos muy bien y lo vivimos de una manera muy natural. Es una relación muy sana. Nos respetamos, nos acompañamos y es lindo entender lo que nos pasa a cada uno porque es muy similar más allá de que venimos de lugares tan distintos. Tenemos una conexión muy hermosa. Cuando estamos juntos somos nosotros y nos olvidamos de lo de fuera".

Emilia & Duki – Como Si No Importara

cuatro veinte

"Tanto en cuatro veinte como en otras canciones hago referencia al título del disco: Tú crees en mí?. Para mí es fundamental creer en uno mismo para sacar un proyecto adelante o lo que sea en la vida. Hay que creer y tener confianza. En su momento, sí me ha pasado que me he frustrado y no he creído tanto en mí por circunstancias de la vida, pero siempre he salido adelante y siempre he tenido la garra para volver".

Emilia - cuatro veinte (Official Video)

intoxicao feat Nicki Nicole

"La hice en el estudio junto a Big One y tenía un estilo en el que escuchaba a Nicki Nicole con su verso desde el principio. Le presenté la canción, se la mandé por Whatsapp, y le pedí sin compromiso si quería unirse. De una me dijo que sí, fuimos juntas al estudio y para mí es un honor hacer algo con ella. Me inspira mucho y soy una gran fan. Ha sido hermoso y enorme para mí en lo personal y para mi carrera".

Emilia, Nicki Nicole - intoxicao (Official Video)

la balada

"Esta canción la hice en un momento en el que había salido de una relación tóxica y estaba muy devastada. La pude escribir después de un año de haber cortado esa relación, ya desde la superación. Fue muy especial para mí escribir esta canción y siento que me desahogué".

"Es muy difícil salir de una relación tóxica porque tienes un vínculo tan dañino que hasta que la cabeza no te hace un click no te das cuenta de que tienes que salir porque te está consumiendo la vida. Lo que me ayudó a salir adelante fue entender que estaba destrozada, que la gente de alrededor se estaba preocupando porque me alejé. Me aferré a un objetivo, a lo que a mí me motivaba, que era la música. La música me ha sacado adelante de todo eso".

Emilia - la balada (Official Lyric Video)

rápido lento feat Tiago PZK

"Para mi primer álbum quería un disco cien por cien argentino. Estoy feliz con todas las colaboraciones y Tiago PZK es mi hermano. Me parece increíble lo que hace y, con este tema, que es más r&b, le va increíble. En realidad, esta canción la iba a lanzar sola, pero después de idas y venidas me dijo que se quería montar en el tema. Siempre he querido hacer algo con él, pero como tenía proyectado lanzar un sencillo sola le di más vueltas. Hicimos otras canciones después, pero al final fuimos con rápido lento y Tiago potenció muchísimo la canción".

Emilia, Tiago PZK - rápido lento (Official Video)

cielo en la mente

"La canción dice: 'Con los pies sobre la tierra, pero con el cielo en la mente'. No me cuesta tener los pies en la tierra porque me inculcaron en casa valores muy lindos y los llevo presente todos los días por más que mis papas estén lejos. No me voy a olvidar de lo que me inculcaron y aunque siga creciendo como artista y toda esta vida de fama me deslumbre siento que no voy a perder mi esencia ni lo que soy".

Emilia - cielo en la mente (Audio)

