Chanel triunfa con su caro y solidario vestido para el pregón del Orgullo 2022

Chanel no olvidará este 2022 que le ha dado tantas alegrías. Aunque no empezó muy bien por toda la polémica que supuso su triunfo en el Benidorm Fest, lo cierto es que desde ese momento todo fue hacia mejor.

Se tuvo que retirar de las redes sociales por el acoso e insultos que recibía tras haber vencido a Rigoberta Bandini y Tanxugueiras como representante elegida para Eurovisión, peor eso quedó en un mal recuerdo.

Emocionó a un país y casi un continente entero con su actuación en Eurovisión en el que consiguió un histórico tercer puesto. Lo petó y con ese apoyo volvió a España donde fue recibida con los brazos abiertos.

Pregón MADO

En ese ambiente de apoyo y reconocimiento social fue elegida para dar el pregón del MADO, el Orgullo de Madrid. Ofreció un discurso reivindicativo en el que confesó que ella también había sufrido racismo y bullying. “Fueron experiencias que no olvidaré jamás, pero lejos de hundirme hoy me han convertido en una mujer segura de mí misma y los valores que me han inculcado”, señalaba.

Ella nunca ha escondido su bisexualidad y quiso recordarlo en un día tan festivo y reivindicativo. “Gracias a todos los hombres y mujeres a los que he querido por haberme enseñado a amar sin prejuicios”, expresaba.

Seguirá luchando por defender sus valores y animaba a todos a no olvidar a todos aquellos que han entregado su cuerpo y alma por la causa. “Es esencial que las minorías nos unamos como un muro infranqueable porque solo triunfaremos cogidos de la mano”, gritaba entre aplausos.

Vestido solidario

Pero no solo sus palabras fueron muy aplaudidas, también lo fue su estilismo elegido para la ocasión. Un vestido bandage con los colores de la bandera arcoíris.

Se trata de un diseño de Hervé Léger de la cápsula especial lanzada por la firma con motivo del Orgullo 2022 que se conoce como Rainbow Minidress y que tiene una historia muy especial.

La pieza está elaborada con hilos reciclados ecológicos y el 10% del importe se dona al Instituto Marsha P. Johnson, una organización sin fines de lucro que protege y defiende los derechos humanos de las personas transgénero negras.

Eso sí, no es apta para todos los bolsillos. Puedes comprar el vestido online en un tallaje que va desde la XXS a la XL por 690 dólares, es decir, unos 675 euros.

“Hay voces que siguen empeñadas en dividirnos, en fracturar nuestra lucha y en enfrentarnos, por eso, y ahora más que nunca, No se trata de ser respetado ames a quien ames, sino que te respeten seas quien seas”, terminaba su discurso Chanel. Y lo expresó con palabras y con su ropa.