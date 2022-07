El incidente que obligó a Lola Índigo a volver al escenario: “Por si alguien no lo ha entendido..."

Lola Índigo fue una de las artistas invitadas el pasado 6 de julio al chupinazo de Pamplona. Las redes sociales están que arden con los vídeos del espectáculo que regaló sobre el escenario. En uno de ellos, en el que no sale muy contenta, se ve a la cantante denunciar que alguien había tirado botellas al escenario.

En las imágenes aparece La Niña, después de su interpretar una canción, con cara de preocupación por algo que el público no comprendía. “Por si alguien no ha entendido lo que ha pasado antes”, comienza la granaína mientras el público le grita “guapa”.

“Yo normalmente en el intermedio, cuando están mis bailarinas, no salgo. Y hoy he salido porque me he enterado por ellas, que están disgustadas, que han tirado unas botellas al escenario”, explicó con la voz acelerada.

Quería pedir al público ayuda para que no sucediese más: “En la vida ha pasado eso y yo quiero muchísimo a mi público. Por eso pido que si veis a alguien de vuestro alrededor hacer algo así le llaméis la atención y pidáis seguridad”.

yo q estaba allí no ví cuando se tiró la botella pero si esto es verdad, me parece vergonzoso y me produce una vergüenza ajena este tipo de cosas... y la seguridad no solo está para estar de pie debajo del escenario

Después de decir estas palabras pidió “perdón” en varias ocasiones. Su objetivo no era cortar el rollo o regañar a los asistentes, sino que la fiesta fuera segura para todos. “No quiero contar el rollo, al revés”, explicaba Lola.

“Estas niñas son mis hermanas”

Todos sabemos el cariño que hay en el equipo de Mimi. Son amigas y así lo demuestran en redes sociales o sobre los escenarios. Y es por ello que salió tan preocupada de que tiren botellas y puedan hacer daño a alguna de las chicas que estaba bailando.

“Os lo digo porque yo a mi público lo amo con todo mi corazón, pero estas niñas son mi razón de vivir. Estas niñas son mi vida. Porque no son mis bailarinas, son mis hermanas y son mis amigas. Así que pido un fuerte aplauso para ellas”, concluyó antes de empezar a interpretar la siguiente canción.