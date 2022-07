Aramis Knight: “No veo que ‘Ms. Marvel’ me cambie como persona, pero sí que impulsa mi trabajo”

Ms. Marvel sigue sorprendiendo semana a semana, aunque el episodio número cuatro se llevó la palma. Kareem llegó a escena para interpretar a uno de los héroes más recordados del cómic de la superheroína, y lo hacía desplegando toda una trama de luchadores pertenecientes a una organización secreta que ha elevado la emoción de los hypes a tope.



El actor que se encarga de interpretarlo es Aramis Knight, un californiano que ya puede decir que ha entrado a Marvel Studios por la puerta grande. No sabemos qué le deparará el futuro en este gran universo -y multiverso-, pero en LOS40 hemos hablado con él para saber un poco más sobre él, su personaje y toda la serie. Sus primeras palabras es que nos envidia por estar en España, pero luego se muestra encantado de hablar de esta nueva etapa en su carrera:

LOS40: Llevas poco en la serie, pero es que has aparecido prácticamente por sorpresa. ¿Cómo ha sido guardar el secreto?

Aramis Knight: Hubo un tiempo en el que fue muy, muy difícil, porque estaba muy emocionado; pero luego acabó siendo mi pequeño secreto. Ahora que se sabe, poder compartirlo con la gente es increíble, hacer a la gente sentir, ya sabes, la energía que teníamos en el set.

LOS40: ¿Tuviste que firmar uno de esos famosos contratos de Marvel en el que prácticamente te matan si dices algún spoiler?

A.K.: (Risas) Oh, claro, sí. Un montón de contratos, tuvimos que estar pendientes del acceso a guiones, a algunas situaciones que no son normales en algunos proyectos. Fue más difícil por eso guardar el secreto, pero a la vez es muy emocionante.

LOS40: Cuando se estrenó el primer episodio, ¿notaste el impacto de salir en una serie tan popular en las redes sociales? Me refiero a nivel de búsquedas.

A.K.: Sí, totalmente. No suelo leer comentarios, aunque quiero imaginar que es positivo, no quiero que nada que me permita alejarme del momento que estoy viviendo. Por lo que he escuchado, la mayoría de opiniones son buenas, así que estoy feliz por eso. Para mí es un gran trampolín en mi carrera. No lo veo como algo que me cambie como persona, pero sí que impulsa mi trabajo.

Aramis Knight en 'Ms. Marvel'. / Disney

LOS40: Casi no conocemos a Kareem… ¿Qué nos puedes sobre él?

A.K.: Kareem es un justiciero, nacido y criado en Pakistán. Ha dedicado su vida a una organización secreta llamada los Red Daggers, y su misión es mantener a su gente segura. Para ser como es ha necesitado mucho entrenamiento, algo que yo personalmente encontré muy interesante. Porque ha llegado a ser un superhéroe, no ha nacido con habilidades especiales para ello. Sus dinámicas con Kamala están muy bien, porque él no tiene poderes y tiene que trabajar muy duro para ir al mismo ritmo que ella. Precisamente, tienen que aprender el uno del otro por eso mismo.

LOS40: Poniéndonos un poco más frikis. Este grupo del que forma parte Kareem, los Red Daggers, protegen el mundo de amenazas que no vemos. ¿Pero dónde estaban cuando sucedían los acontecimientos de Infinity War o Endgame? ¿Luchando contra los clandestinos?

A.K.: Oh, esa es una muy buena pregunta (risas) no lo había pensado. Creo que no puedo dar una respuesta muy precisa, pero me ha encantado que lo preguntes.

LOS40: Bueno, era demasiado precisa… Pero precisamente ya aprovecho para preguntarte, ¿eres muy fan de Marvel?

A.K.: Sí, ¡sí lo era! Crecí con el Spider-Man de Sam Raimi, Iron-Man, Lobezno… Las he ido viendo toda mi vida. Quizá no sea tan especialista como Iman (Vellani) o como tú, pero una vez que he empezado a ser parte de ello me he puesto al día (risas). Porque requiere mucho estudio, no solo el acento o la actuación.

LOS40: ¿Eso quiere decir que leíste muchos cómics para preparar el personaje?

A.K.: Sí, definitivamente. Era un requisito, lo bueno es que son personajes muy nuevos, no son Spider-Man, que tiene cientos de cómics con distintos números con años detrás, por lo que fue sencillo. Llevan poco tiempo, así que estamos creando ahora todo lo que ello implica. Les estamos llevando al foco, estoy muy agradecido por poder formar parte de este comienzo.

LOS40: ¿Y sobre el entrenamiento que tuviste que seguir? Más allá de lecturas, seguro que tuviste que prepararte una rutina para ser Kareem, ¿no?

A.K.: Sí, entrenaba prácticamente todos los días. Ya tenía experiencia con el wushu (un arte marcial), porque lo he estado practicando por cinco años, pero también he aprendido mucho del equipo de especialistas, de hecho, he aprendido tanto que he sido capaz de hacer muchas de las escenas que requerían a un doble yo mismo.

LOS40: Iman Vellani contó que recibió la visita de Tom Holland, y le hizo un spoiler bastante gordo de Spider-Man: No Way Home. ¿Estabas presente?

A.K.: Cuando rodamos en Atlanta, también se estaba rodando su película, así que sí, pudimos ir a su set, ellos venir al nuestro… Fue muy guay, pero supe varios spoilers antes que nadie, como lo de los Spider-Men (risas).

Una de las persecuciones más locas de 'Ms. Marvel'. / Disney

LOS40: ¿Cómo ha sido el hacer equipo con los demás actores? Todos rondáis la misma edad.

A.K.: Es un poco cursi, porque parece que siempre se dice esto de que se convierten en tu familia, pero es que acabamos siendo muy cercanos de verdad. Matt y yo compartimos piso durante el rodaje, durante unos 2 meses y medio. Nos lo pasamos muy bien, parecía que era como ir a la universidad. Yo no he ido a la universidad, así que… Ha sido increíble la experiencia con estos chicos, porque éramos básicamente compañeros de piso. Ni si quiera parecía que éramos actores de la misma serie, solo mejores amigos. Ahora seguimos igual de cercanos.

LOS40: En los cómics vemos que Kamala y Kareem se gustan… En la serie quizá sea diferente pero, ¿quién crees que Kareem es mejor novio que Bruno? ¿Quizá Kamran?

A.K.: (Para para reírse durante unos segundos) Qué divertido… Bueno, yo soy Team Bruno, sorprendentemente. Matt (Lintz) ha hecho un trabajo maravilloso, y eso que es tan diferente a Bruno… Yo diría que Kareem también está bien, aunque es más un aliado, un mentor.

Ms. Marvel está disponible en Disney+.