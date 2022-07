Coldplay lanza el videoclip de ‘Biutyful’ acompañado de los Muppets

Coldplay ya está en Europa para llevar a cabo la gira de su último disco Music of the Spheres, lanzado en 2021, y con la que está muy comprometidos para que sea lo más sostenible posible. Estarán en nuestro continente hasta agosto, después de hacer conciertos tan especiales como los seis que tienen programados en Reino Unido, en Wembley Stadium.

Music of the Spheres fue un álbum que no defraudó en absoluto y que cumplió con las expectativas que tenían sus seguidores. Tiene colaboraciones con Selena Gomez y BTS, además de temas muy especiales que muestran una motivación importante para decir lo maravilloso que eres. Uno de ellos es Biutyful, del cual acaban de lanzar su vídeo musical.

El videoclip ha sido diferente y muy animado. En vez de utilizar protagonistas de carne y hueso, han utilizado a los Muppets. Estos famosos títeres han sido los principales de una historia muy bonita y con un trasfondo especial. Al principio, los muñecos tenían la entrada prohibida a todos los locales porque solo estaban permitidos los humanos. Esto les provocaba tristeza hasta que encontraron un bar ideal para ellos, en donde los personajes formaron un grupo de música.

Angel Moon, Spark Man, Dank y The Wizard son los muñecos protagonistas que acabaron siendo unas auténticas estrellas de la música, llenando un estadio y con los miembros de Coldplay como parte de su público, quienes no pararon de aplaudirles.

Biutyful también la cantan en la gira que están realizando. Es muy destacable como todos los conciertos tienen un carácter sostenible para cuidar el medioambiente. El grupo ha exigido la contratación de una empresa de reciclaje y la creación de todos los productos de elaboración biodegradable.

Además, Coldplay ya ha anunciado la fecha de su separación. Todavía podremos disfrutar unos años de ellos, puesto que será en 2025 cuando la banda lancé un último disco para despedirse definitivamente de los escenarios como agrupación.