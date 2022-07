Aleesha marca los límites en ‘Amigos’, su nuevo single

siempre quieres más de mi

pero no, yeah

y veo tus perdidas por las noches

solo quiero tu compañía hasta las doce

no te hagas el que no lo reconoce

ya no quieres estarte conmigo

si no despierto contigo

no te basta con ser amigos

siempre detrás de mi

siempre detrás de mi (siempre detrás de mi)

no voy a decir que si (nah uh uh)

siempre detrás de mi

no voy a decir que si

ya no quieres estarte conmigo

si no despierto contigo

no te basta con ser amigos

siempre detrás de mi

ya no quieres estarte conmigo

si no despierto contigo

no te basta con ser amigos

siempre detrás de mi

¿cómo vas a gustarme si no paras de llorar?

montando tantas pelis y no sabes ni actuar, nah

tú estás aquí yo estoy allá

y no me importa si te vas,

saca mi foto ya de tu cartera

o reconoce

ya no quieres estarte conmigo

si no despierto contigo

no te basta con ser amigos

siempre detrás de mi

siempre detrás de mi (siempre detrás de mi)

no voy a decir que si (nah uh uh)

siempre detrás de mi

no voy a decir que si

ya no quieres estarte conmigo

si no despierto contigo

no te basta con ser amigos

siempre detrás de mi

ya no quieres estarte conmigo

si no despierto contigo

no te basta con ser amigos

siempre detrás de mi

holding on

my baby won’t let go

but boy im trynna go

grabbing on

but baby don’t fall

cause I, I see it in his eyes

he knows that I’m a liar