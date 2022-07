Harry Styles, Karol G, Jaymes Young y Shakira con Rauw Alejandro vuelven a competir por el Nº1

Esta semana hemos celebrado el dato del último informe del Estudio General de Medios (EGM) que nos otorga 1.437.000 oyentes cada sábado, lo que refrenda nuestro liderazgo de audiencia en la radio musical los fines de semana. Impulsados por la alegría y el orgullo por nuestros oyentes que la noticia nos ha producido, el equipo del programa, encabezado por Tony Aguilar, afronta una nueva edición de #Del40al1CocaCola con renovada ilusión. Hemos preparado un programa espectacular, lleno de sorpresas, noticias, regalos, buena música y energía positiva, cuyo argumento principal es conocer cómo queda la nueva lista de LOS40 y cuál será el éxito más importante del país a partir de este sábado 9 de julio.

Cinco canciones llevan varias semanas disputándose el primer puesto y ahí siguen acaparando los puestos de cabeza. Parte como número uno Te felicito, de Shakira y Rauw Alejandro. En el #2 está Infinity, de Jaymes Young, mientras que el #3 es para Provenza de Karol G. Las tres del podium ya se han colgado la medalla de oro (Provenza en dos ocasiones). La Bichota aparece de nuevo en el #4 con MAMIII, junto a Becky G, que aún no ha llegado al número uno, cosa que sí ha hecho, y dos veces consecutivas, Harry Styles, que ahora está en el #5 con As it was. Otra que todavía cuenta para regresar a la cumbre es Chanel, que acecha desde el #6 con su himno SloMo.

Blas Cantó, invitado VIP de Ton Aguilar

En el transcurso del programa sabremos si las dos canciones candidatas de la semana consiguen colarse en la clasificación. Ambas son de artistas nacionales: El bueno acaba mal, de Blas Cantó, y Huesos, de Pignoise. Por cierto, Blas será el invitado VIP de Tony Aguilar; el murciano nos contará cosas de este nuevo single, con el que reaparece después de más de un año de silencio, y dará su voto VIP a su canción favorita de la lista. ¿A cuál se lo dará? En el chart están su excompañero en Auryn Dani Fernández y Chanel, cuyo SloMo comparte compositor con El bueno acaba mal. ¡Sorpréndenos, Blas!

Por votar en antena (teléfono gratuito: 900 35 40 40) regalaremos el set de 20 nanofiguras de metal de Marvel con motivo del estreno de Thor: Love and thunder. Spiderman, Capitán América, Iron Man, Thor, Lady Thor, Ojo de Halcón, Wasp… Todos los superhéroes más famosos están en este estuche ideal para fans de Marvel. Además, en La Máquina del Tiempo recordaremos canciones que fueron número uno de LOS40 una semana como esta en años anteriores, presentaremos nuevos candidatos, informaremos de la actualidad musical… Todo (y mucho más), desde las 10 de la mañana (9 en Canarias) y durante las cuatro horas más seguidas de la radio musical en España. ¡Hasta el sábado, familia!