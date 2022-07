Pitbull nos lleva a principios de los 2000s con su nuevo tema: ‘Café Con Leche’

Las canciones de Pitbull han marcado a generaciones en todo el mundo. Y es que desde que vieron la luz desde principios de los 2000 se han convertido en auténticos himnos. ¿Quién no lo ha dado todo al ritmo de I Know You Want Me y Hotel Room Service de Mr. Worldwide?

Y es que el artista siempre se ha encargado de tener su discografía bien actualizada. Por eso nunca ha dejado de lanzar nuevos temas que han acabado convirtiéndose en los reyes de cualquier fiesta. Pues bien. Ahora que el verano ya está aquí, no hay nada mejor que darlo todo en el chiringuito al ritmo de uno de los reyes musicales de esta estación del año. Sobre todo cuando ha estrenado un nuevo single que cuenta con los ingredientes para convertirse en el gran protagonista.

Se trata de Café Con Leche, un tema que nos recuerda a esas primeras canciones con las que Pitbull arrasó en las listas de éxitos. Cuenta con esa combinación de dance-pop, pop latino y sonidos urbanos que hacen que cualquiera se rinde ante ella. Mr. Worldwide is back! Aunque él nunca se fue.

Como era de esperar, sus fans han celebrado este lanzamiento con un sinfín de comentarios de apoyo a su artista favorito. Las redes se han llenado de mensajes positivos sobre el tema, lo que demuestra que ya es un candidato a convertirse en la canción del verano de 2022.

Habrá que esperar cómo reaccionan las listas de éxitos ante este estreno, pero estamos seguros de que este 8 de julio no ha dejado de sonar en muchos hogares. Y tú, ¿ya has escuchado Café Con Leche? ¿También te has montado en la máquina del tiempo y has viajado a principios de los 2000s?