Twenty One Pilots: “El concepto del próximo disco será la comida”

Twenty One Pilots se conocen muy bien nuestro país, aunque nunca está de más que nos hagan alguna visita. El grupo llegó a Madrid para cumplir con su condición de cabezas de cartel del día inaugural del Mad Cool, y lo hizo con un show que provocó que mucha gente tuviese que prescindir del concierto de Metallica -previo al suyo- con tal de coger sitio cerca del escenario.

Su cita con el público internacional del festival empezó con la archiconocida Heathens, que consiguió poner a tono a toda una explanada de cabezas entre la que apenas había espacio. Sus canciones más conocidas -e incluso las covers que incluyeron en su setlist- fueron coreadas por miles de personas, e incluso hubo valientes que se atrevieron a bailar en los sitios con menos personas por metro cuadrado.

Eso sí, unas horas antes de su show le robamos unos minutos para que hablaran con LOS40 aprovehando su visita a nuestro país. Tocaron muchos temas -aunque solo respondiese Tyler Joseph, también estuvo presente Josh Dun- , desde de su vuelta a los escenarios tras la pandemia, a su particular estilo de composición e, incluso, pasando por si ya están cocinando un nuevo proyecto que enseñarle al mundo:

LOS40: Estuvisteis confirmados para este festival en 2020. ¿Impone un poco enfrentarse a la misma fecha después de dos años de espera?

Twenty One Pilots: Es increíble tocar de nuevo. Como todo el mundo, nos hemos tomado un descanso por la pandemia, por lo que es muy emocionante para nosotros.

LOS40: ¿Vuestro concierto en festivales cambia mucho a vuestros tours?

TØP: Los festivales son siempre bastante diferentes a lo que hacemos en nuestros shows, porque puedes hacer cosas que puedes hacer y salirte con la tuya, y otras que tal vez no funcionarían en un festival. Tocamos casi las mismas canciones, pero supongo que es más la manera en la que las presentas. Estás en un festival, no todo el mundo te ha visto actuar antes, ¡incluso puede que no sepan quién eres! Por eso, ir a un festival nos añade una presión exta porque sabemos que podemos ganarnos a parte de un nuevo público, y eso nos encanta.

Los chicos de TØP durante su concierto en Mad Cool 2022. / Ricardo Rubio/Europa Press via Getty

LOS40: Con esta, ya son muchas veces las que habéis visitado España. ¿Con qué os quedáis de este país?

TØP: Hoy precisamente hace un tiempo perfecto, pero es que además tiene una cultura increíble y una comida bestial. También se ama la música, así que nos encanta volver.

Creo que estar cantando en un concierto de dos horas todas las noches y luego también tratando de cantar y escribir música... No sé si físicamente mi voz podría hacer eso

LOS40: La pandemia ha podido afectar a vuestras letras y canciones pero, ¿ha afectado a vuestro calendario? Quiero decir, ¿pensábais trabajar en un nuevo álbum después de la gira, y al posponer la gira tendréis que hacerlo a la vez?

TØP: Es un desafío salir de gira y, al mismo tiempo, al menos para mí de forma específica y logística. Tendemos a encontrar canciones cantando, usando mi voz, independientemente si uso un instrumento. La canción no encuentra su identidad de verdad hasta que no hallo esa manera de hacerlo. De la misma manera, creo que estar cantando en un concierto de dos horas todas las noches y luego también tratando de cantar y escribir música... No sé si físicamente mi voz podría hacer eso, así que es difícil. Realmente tenemos que entrenar el cerebro, ambos lados; primero apagamos y luego encendemos el lado derecho, y luego así es como ha sido probablemente cómo continuará ser hasta que resolvamos algo más (risas).

LOS40: Ahora, hablemos de vuestra música. Publicasteis Scaled and Icy en 2021, en el cual trabajasteis durante la cuarentena y se nota en sus letras. Habláis de esos altibajos que nos dejó el confinamiento, el distanciamiento... ¿Era algo de lo que quisisteis escribir, o simplemente surgió según componíais?

TØP: Bueno, siempre escribimos música desde nuestra experiencia personal, porque creemos que es la manera más potente de escribir música. Como todo el mundo, estábamos pasando por tiempos de miedo, incertidumbre... Y algunos de los temas de la pandemia acabaron por estar muy presentes en las canciones de Scaled and Icy, así que sí.

LOS40: En vuestros discos a veces prima un concepto general que da un mismo tópico al trabajo en conjunto. ¿Tenéis pensado cuál va a ser el del siguiente?

TØP: Comida.

LOS40: Bueno... ¿Y tenéis alguna sensación con lo que lleváis pensado de este nuevo proyecto?

TØP: No está terminado, así que realmente no sabemos qué sentir al respecto hasta que vamos y tocamos en vivo sobre él. Ahora estamos en plena gira con el anterior, en el cual no pudimos tocar en directo en su día, algo que es una prueba de fuego para dictaminar si nos gustó o no lo que hicimos. Sentimos que en el escenario es donde nuestras canciones tienen sentido, porque nuestra relación con ellas es ahí.

Al final, echamos la vista atrás y solo ahí aplicamos un género, pero no es nuestra prioridad al crear

LOS40: En Scaled and Icy hay rock, hip-hop... ¿Hay algún género musical con el que queráis experimentar ahora?

TØP: Sí, creo que todo está sobre la mesa y nada fuera de los límites. Nunca hemos creado realmente a través de un género, quiero decir, obviamente hemos estado influenciados por artistas de géneros y otras cosas que escuchábamos en el pasado, y eso es innegable; nunca reclamaríamos que estamos haciendo algo totalmente nuevo. Pero al mismo tiempo, no necesariamente tenemos un objetivo al que siempre tratamos de llegar cuando se trata del estilo de música que creamos. Realmente comienza de la forma más simple: un ritmo de batería, el sonido de la caja, quizá con progresión central. Dejamos a la idea fluir por donde quiere, y lo único que preguntamos es si nos gusta. Al final, echamos la vista atrás y solo ahí aplicamos un género, pero no es nuestra prioridad al crear.

LOS40: Tocáis en un festival español, compartiendo cartel con un montón de artistas nacionales. ¿Estáis al corriente de la industria musical española?

TØP: No creo que estemos tan educados en música española como nos gustaría, nos tendrás que recomendar a alguien (risas).

LOS40: Vale, pero, ¿y qué hay de la música latina? Ahora mismo es el estilo del momento, y muchos de los artistas internacionales están abriéndose a colaborar con gente de toda esa escena urbana.

TØP: Sí, como he dicho, estamos abiertos a cualquier género. Ahora, cuando hablamos de colaborar, nososotros no lo hemos hecho de manera tradicional, ni si quiera hemos trabajado con ningún artista a menos que tengamos una amistad con él, algo en lo que basar nuestra creatividad. Siempre nos hemos sentido culpables de no colaborar, y eso, combinado a que no tenemos amigos (risas) hace que no colaboraremos demasiado. Pero esa es la forma en la que hemos tratado este proyecto siempre.