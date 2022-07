Marc Seguí: “Me han dicho que hago queerbaiting, pero nadie va a decirme cómo tengo que vestir”

Marc Seguí acaba de sacar Agua salada, una canción que rompe totalmente con lo que venía haciendo y con la que demuestra que él no lleva intención de encasillarse en ningún género musical. Precisamente es de esto de lo que hablo en la última entrevista con el artista. También de la estética, un elemento imprescindible de su proyecto discográfico, y del hecho de que apenas ha colaborado con voces femeninas.

‘Agua salada’ rompe totalmente con lo que venías haciendo. ¿Cómo te has sentido con este cambio de registro?

Es algo muy diferente al disco y a todo lo que he estado haciendo hasta ahora. He ido dando pincelazos a varios estilos, pero no quiere decir que ahora vaya a hacer reggaetón. Simplemente, me apetecía sacar un single de este estilo de música y estoy bastante contento con el resultado.

Videoclip oficial de 'Agua salada'

Esta canción habla de desamor. ¿Hasta qué punto tiras de cosecha propia cuando compones?

Esta canción en concreto no va para nadie ni hablo de una relación tóxica que haya tenido yo, pero sí es verdad que todos hemos vivido partes tóxicas en una relación. Además, el amor de hoy en día es muy tóxico en muchos aspectos. En el estudio me salió hablar sobre eso y, quizás, si me removió alguna cosa del pasado, pero no va para nadie.

Y la pregunta del millón: ¿cómo se sale de una relación tóxica?

Es complicado porque cuando estás en una relación tóxica muy pocas veces te das cuenta. Cuando abres los ojos es cuando pasa un tiempo, vuelves a estar solo y vuelves a tratarte bien a ti mismo y a pensar en ti. ¿El consejo que daría yo? Una relación tiene que estar siempre para algo positivo. En el momento que veas cosas negativas o veas que no tienes libertad hay que cortar de una por muy complicado que te parezca. Es verdad que cuando estás con una persona no te ves con nadie más, pero todo pasa, conoces a gente que es igual o más maravillosa que la anterior.

Aitana me parece de lo más top que hay en España

¿Cómo de importante es para ti la estética en tu proyecto artístico?

Un proyecto musical tiene que entrarte por los ojos, tanto en las fotos como en los videoclips. La estética lo es todo porque es una manera de vender el proyecto. La música siempre va a ser lo más interesante, pero que te metas en un videoclip y la estética tenga unos patrones que te hagan reconocer al artista me parece muy interesante.

¿De dónde viene todo ese imaginario e inspiración?

No tengo referentes. Intento hacer lo que hay en mi cabeza e intento hacerlo de manera natural. Si haces algo que no es natural se acaba notando. Por eso intento siempre plasmar en mis canciones y en la ropa lo que tengo en mi cabeza.

En la música he tomado un camino diferente al que pensaba hacer, pero voy con ello a muerte y seguiré hasta que me deje el público.

¿Alguna vez te han “acusado” de hacer queerbaiting?

Sí que me lo han llegado a decir, pero no hago nada de eso para promocionar mi proyecto. No me aprovecho de una estética. Entiendo las críticas, pero no lo hago para aprovecharme. Yo me visto como quiero y absolutamente nadie va a decirme cómo tengo vestirme. Tenemos que ser libres. Si alguien quiere ir en pelotas por la calle que lo haga, a mí me da igual. Mientras no molestes a nadie haz lo que quieras. Yo, con mi música y mi forma de vestir, voy a hacer siempre lo que quiera.

En lo musical, ¿vas a seguir experimentando con otros sonidos?

Si mañana entro en el estudio y me da por hacer una bachata la voy a hacer. No me gusta acostumbrar a mi público a hacer sola una cosa. Es un error. Todos los artistas vivimos cambios y maduramos. Hacer solo un género es estancarse. De hecho, mi siguiente single es completamente distinto a Agua salada. El siguiente trabajo es completamente diferente. Ahora me he ido a un extremo y luego me voy a ir a otro.

¿Cuáles son tus planes a corto y medio plazo?

Estoy preparando un mini trabajo de dos canciones. Estoy con muchas ideas y a lo mejor luego no pasa nada, pero es algo muy rockero. Me apetece cambiar mi proyecto y enseñar otro tipo de cosas. No os acostumbreis a un Marc porque hay muchos.

En la industria se ha generado una dinámica que consiste en sacar música sin parar. ¿Sientes presión a la hora de lanzar material?

A mí no me pasa, pero muchos artistas que conozco, cuando paran un tiempo, tienen la sensación de que no están trabajando porque ven que los demás no paran de sacar canciones. A mí no me pasa. La música tiene un tiempo y tiene una lógica. Hace seis meses que saqué mi disco y le he dado mi espacio porque consideraba que llevaba mucho tiempo trabajando en ese disco y era injusto sacar un tema porque están bajando los oyentes mensuales. Trato de hacer música en el estudio y luego lo que pase ya es otra cosa.

Apenas has colaborado con mujeres. ¿Te sientes más cómodo sacando canciones con hombres o es porque no ha surgido?

No ha surgido hacer colaboraciones, pero hay muchas chicas de aquí que me encantan. De hecho, el próximo tema es con una chica. En Agua salada estuve buscando una voz femenina para que entrara en el tema. Toqué a la puerta de bastantes mujeres y no quisieron o no pudieron por agenda. Para mí, una buena voz de una mujer supera a la buena voz de un hombre. Me parecen voces más especiales. La voz de Camila Cabello me vuelve loco y la de María Becerra igual. Ando loco por hacer colaboraciones y tengo a Belén Aguilera, que es una amigaza del copón. La amo con locura y canta que te cagas. También está Lola Indigo, que canta espectacular y tiene un proyectazo.

En redes han pedido featurings con Aitana y Lola Indigo…

Con Mimi sí hicimos alguna sesión, pero al final no se dio. Es una amigaza. Y con Aitana no hay nada. Su música me encanta y me parece lo más top que hay aquí en España.

¿Qué balance haces de estos primeros años en la industria?

No es como me lo esperaba. Hay cosas muy bonitas y cosas muy feas. También se trabaja muchísimo. La música es agotadora. A mí me ha pasado todo muy rápido y he tenido que asimilar muchas cosas y acostumbrarme a un ritmo de trabajo que cada día va en aumento y es un poco cansado. Pero estoy disfrutando como un niño pequeño. No me cuesta trabajar porque es lo que me gusta hacer. Es un camino diferente al que pensaba hacer, pero voy con ello a muerte y llegaremos hasta me deje el público.