Sam Ryder: “Colaborar con David Guetta y Sigala es algo que nunca creía que me podría ocurrir”

Transmite una energía casi arrolladora. Sam Ryder es un hombre feliz. Se le nota en cada respuesta que da durante su entrevista con LOS40 tras anunciar su primer disco: There's nothing but space, man. Su vida ha cambiado de la noche a la mañana desde que en 2020 empezó a subir versiones a su cuenta de TikTok. Se convirtió en el británico con más seguidores (hasta que apareció Ed Sheeran), consiguió la mejor clasificación para Reino Unido en Eurovisión en 25 años y habría ganado de no haber sucedido la guerra de Ucrania.

Su increíble rango vocal le han convertido en una de las estrellas emergentes de la escena musical británica y promete dar mucha guerra con su debut discográfico en el que habrá una colaboración con David Guetta y Sigala. Una de esas cosas que han pasado por su vida y con las que sólo soñaba cuando era un niño.

Sam Ryder nos recibe en una terraza del Hotel Hard Rock donde poco después va a dar un showcase exclusivo para unos pocos afortunados. Grandes deportivas blancas, vaqueros cortos y camiseta oversize blanca bajo una camisa de cuadros rematadas con gafas de colores. Informal, transmitiendo felicidad y pasando calor bajo los 35 grados de este 6 de julio.

LOS40: ¿Cómo estás?

Sam Ryder: Bien. Acalorado pero feliz de estar aquí y ver un poco el sol

Demasiada ropa para fuera de las islas...

Sí, creo que tienes razón. ¿Tú como estás?

Bien, gracias. ¿Cuando empezaste a subir versiones a TikTok te imaginabas que iba a pasar todo esto?

No, uno tiene sueños y aspiraciones. Pero nunca pensé que este fuera el camino en absoluto. Yo compartía esos vídeos y comencé a hacerlos solo por diversión y por el placer de verlos y no tenía la idea de que la gente los miraría y compartiría hasta el grado que lo hicieron. Fue totalmente inesperado pero muy apreciado así que gracias si fuiste una de esas personas.

¿Cómo recuerdas haber decidido que querías ser músico?

Era muy joven y fui a un concierto de Iron Maiden. Lo primero que pensé fue: "Yo quiero hacer eso". Solo quería hacer música y tocar la guitarra a todo volumen, cantar frente a gente... Era solo un niño pero así son los sueños. A medida que envejeces esas ideas se vuelven mas matizadas. No es tan simple como decir "quiero ser una estrella de rock o algo así". Pero es muy importante contar con ese sueño, esa inocencia y esa sencillez que se tiene siendo un niño. A medida que vas creciendo eres más consciente de que existe un peaje. Que todo tiene una especie de precio a pagar.

Llevas en la música mucho tiempo pasando por diferentes bandas. ¿Cómo fueron esos años?

Gran parte de ese tiempo fue increíblemente gratificante y obviamente importante. Porque fue donde empiezas a centrar tu atención en ese sueño y en tus metas. Todo ese tiempo fue crucial y todo suma. Cuando miro hacia atrás y pienso en las bandas recuerdo que era muy inocente y no demasiado enfocado. En ese momento se trataba de vivir precisamente el momento pero de todos modos me ayudó a construir y llegar a este momento de poder hablar contigo y prepararme para mi actuación en la terraza bajo el sol. Todo fue muy importante.

¿Crees que hubiera sido diferente tu carrera si entonces hubieras usado las actuales redes sociales?

No creo que hubiese sido una opción en mi cabeza utilizar redes sociales en 2010. Porque cuando eres joven estás más influenciado por tus bandas favoritas y quieres hacer lo mismo que ellos, como Iron Maiden, Queen, y de la forma en la que lo hicieron ellos con integridad. Porque la forma en que lo hicieron ellos era la única manera entonces. Si ahora sé que en la actualidad la música está en constante cambio y te vuelves más abierto a medida que creces. Cuando eres joven crees que puedes controlarlo todo. Bueno, no quiero generalizar, así que hablaré de mí experiencia. Yo pensaba que podía controlar mi vida como una especie de barco pero en realidad la misma vida tiene otras cosas importantes preparadas para ti. Como cuando una cascada o un río encuentra un camino más rápido para atravesar la roca. Parecido a cuando observas la lluvia y relajas tus objetivos, sueltas las riendas y sabes que la vida te llevará exactamente donde debe llevarte.

Lo que está claro es que ha cambiado la forma de consumir la música...

No sólo ha cambiado cultural y socialmente, se ha cambiado el tejido musical, la forma de compartirla y de consumirla. Te guste o no está en continua evolución. Parte de la sociedad puede decir que extraña los viejos tiempos y vivir en el pasado y si eso te da felicidad pues genial. No lo juzgo en absoluto. Muchos de mis amigos se bajaron del tren por así decirlo. El mundo continúa, la música continúa y yo sigo en este mundo. Si haces eso renuncias a descubrir dónde nos llevará la música. ¿Quién sabe dónde nos llevará la música dentro de 5 o 10 años? ¿Cómo consumiremos música? Es interesantemente loco, como observar un Rembrandt en un minuto. O como la música low-fi que se está haciendo actualmente. Es bastante interesante.

Y entonces llegó Eurovisión y fuiste primero en votos del jurado. ¿Cómo te sentiste?

No fue solo halagador sino maravilloso. Nunca esperábamos que pasaría algo así. Estábamos en el sofá y sabíamos que el equipo había trabajado muy duro. Pero no sabíamos hasta dónde podíamos llegar. Teníamos la libertad porque habíamos disfrutado mucho el proceso y a partir del momento en que nos sentamos no nos preocupaban los resultados de los votos porque estábamos felices y nos prometimos a nosotros mismos no preocuparnos de las votaciones sino de disfrutar cada momento. Pero fue maravilloso ver cómo la gente desde casa cambió la actitud frente al concurso. Cambió la forma en la que la gente solía ver Eurovisión. La gente, desde sus casas, transformó algo negativo en positivo y creo que ese es el mejor premio.

¿Ha sido la mayor locura que te ha pasado en la vida?

100% sí. No creo que haya otro evento como este en el mundo. Sin duda es maravilloso y espero que todo el mundo que se dedique a esto pueda experimentar aunque sea una fracción de lo que Eurovisión es.

¿Qué te pareció la actuación y el papel de España con Chanel?

Creo que no la vi en directo porque estábamos alejados del escenario en el backstage. Vi otras actuaciones previas pero a ella la ví en el día de antes y también en la pre-party de Eurovisión en Madrid. Ella es fantástica, es una artista increíble y sin duda una gran estrella con un futuro brillante. Su equipo fueron encantadores con nosotros durante todo el proceso.

¿Te atreverías a subir la versión de Slomo a tu TikTok?

Jajajajaja, quizá me podìais enseñar el baile y la coreografía. Fue alucinante.

Dejando atrás el pasado y mirando al futuro, ¿qué podemos esperar de tu primer álbum de estudio?

Todavía no lo he terminado así que te lo podré contar cuando lo finalice. Lo que sí te puedo decir es que voy a poner lo mejor de mí, mis mejores esfuerzos y tratarlo con la misma pasión y energía con las que he estado tratando todas estas cosas increíbles que han pasado en mi vida. Ya sabes, con el respeto y el conocimiento de saber que no hubiesen pasado de no tener el apoyo de la gente. Así que será para ellos.

¿Estás componiendo todas las canciones personalmente?

Sí, junto con amigos y un montón de escritores increíbles que tengo la suerte de conocer. Ha sido un placer trabajar con ellos.

Habrá una colaboración con David Guetta y Sigala. ¿Cómo fue el proceso?

Emocionante. Es algo que nunca creía que podía ocurrir. La vida tiene estas sorpresas preparadas, cosas que nunca jamás habría soñado.

¿Será el próximo single o lo será Somebody?

Quien sabe, cualquiera de las dos. Cualquiera de las que salten en Spotify.

Has confirmado dos conciertos en noviembre: ¿Cómo esperas que sean?

La última vez que estuve aquí en Madrid, hicimos un show durante la pre-party de Eurovision y fue increíble la energía que sentí. Espero que esta vez sea igual. Los españoles sois increíblemente apasionados con la música en directo. Y sentí como cada persona del público estaba muy presente. Yo sentí realmente que cada persona estaba ahí conmigo y eso es algo que nunca puedes dar por sentado.

Hace años grabaste un disco con Bryan Wilson. ¿Crees que algún día verá la luz o ese Sam Ryder ya no existe?

Definitivamente había buena música en ese proyecto. Ahora cuando lo pienso es como ir al gym antes de correr una maratón. Quiero decir que era algo crucial que necesitaba hacer. En ese momento nadie tenía los ojos puestos en mí porque nadie me conocía. Trabajé con esa libertad y realmente esa oportunidad me liberó. Entonces ¿quién sabe? Quizás podría profundizar en esas canciones de nuevo porque fueron momentos muy bonitos. Aunque sea una canción vieja para ti no quiere decir que sea vieja también para los demás.

¿En qué ciudad de Reino Unido te gustaría que se celebrase Eurovision 2023?

No sé que va a pasar. No hay nada confirmado así que mi respuesta hasta que tengamos más información es que, sabiendo lo mucho que significa para la delegación de Ucrania, se celebrará siguiendo sus indicaciones porque tienen todo el derecho al ser los ganadores. Solo espero que pase lo que pase se sientan cómodos y felices. Eso es lo más importante.