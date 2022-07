Melo Moreno muestra su cambio físico tras su mastectomía: “Hoy se cumple un mes de la operación”

Hace unos meses, Melo Moreno quiso compartir con sus seguidores y seguidoras que se identifica como una persona no binaria. Melo acudió a la plataforma de vídeos para contar su historia con la disforia de género. La youtuber (que aseguró que se siente cómoda con los pronombres femeninos) quiso dar un paso más para alcanzar su felicidad y decidió someterse a una mastectomía.

A principios de junio, la joven pasó por quirófano para llevar a cabo tal operación. De este modo, durante las últimas semanas, Melo ha compartido con sus más de 600 mil seguidores y seguidoras de Instagram su progreso.

Este mismo domingo, 10 de julio, cuando se cumple un mes de su operación, Melo ha compartido una foto sin camiseta para mostrar el cambio. Con la herida de la operación casi curada, la youtuber muestra orgullosa su cambio y la forma en la que se está recuperando su cuerpo:

“Oficialmente hoy se cumple un mes de la operación. Los pezones ya casi curados al completo y a partir de hoy ya podré masajear y cuidar las cicatrices con aceitito de rosa mosqueta para recuperar flexibilidad y que la piel tenga un color natural”.

Además, Melo ha asegurado que lo que más le apetece tras la operación es volver a “practicar deporte”. Seguro que muy pronto vuelve a conseguirlo.

Con esta intervención, Melo tiene una confianza que antes no tenía. La youtuber se siente bien en su cuerpo y puede vestirse con prendas que antes no hubiese escogido nunca. Melo ha compartido con sus fans un vídeo en el que aparece luciendo un top tank que antes no se hubiese puesto nunca. ¡Y le queda de maravilla!

“Cosas que antes de mi top suegery no me ponía jamás: tank tops ajustados. Gracias”, ha escrito junto al vídeo.

Durante estas semanas, Melo también ha compartido algunos vídeos del postoperatorio: desde el momento en el que se pudo quitar las vendas hasta las curas de la parte de los pezones. Sin duda, una forma de visibilizar este proceso y contestar las dudas que pueda tener una persona que esté pasando por algo parecido.