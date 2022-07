Antena 3 pone fecha al final de ‘Inocentes’: lo que va a pasar y lo que vendrá después

"Ahora es el momento de ser libres". Antena 3 lleva días promocionando el esperado desenlace de Inocentes y ahora, después de un año de emisión ininterrumpida, por fin tenemos fecha para el gran final de la serie turca. ¿Vamos a tener que esperar mucho? Pues en realidad no. Y es que será este martes 12 de julio cuando la cadena principal de Atresmedia Televisión ponga el broche a la historia de la familia Derenoğlu en el horario de máxima audiencia.

✨ Su viaje hacia la felicidad está a punto de terminar.



📺 Hoy y mañana, GRAN FINAL de #Inocentes en Antena 3. https://t.co/Vw8SMUKpr2 pic.twitter.com/U3rhpIgFVQ — antena 3 (@antena3com) July 11, 2022

Tal y como se ha confirmado, Antena 3 ha preparado otra noche especial dedicada a la ficción hecha en Turquía. Primero de todo emitirá un nuevo capítulo de Hermanos, su nuevo culebrón, y después ya vendrá el último capítulo de Inocentes, un capítulo que cerrará todas las tramas abiertas para dejar satisfechos a los espectadores que empezaron con esta aventura el pasado verano y han permanecidos fieles a esta ficción durante más de un año.

La difícil tarea de 'Inocentes'

Fue el 2 de julio del 2021 cuando Inocentes arrancó su andadura en Antena 3 con la difícil tarea de sustituir a Mujer, una de las series turcas más exitosas que ha emitido la cadena desde que se sumó a la fiebre por este tipo de telenovelas. A Inocentes no le fue tan bien. No heredó todo ese público que cayó rendido a la dramática historia de Bahar, Arif y Sarp. No obstante, aguantó el tipo y se mantuvo en el prime time con datos aceptables.

'Hermanos' viene a coger el relevo

Damos por hecho que una vez acabe su emisión, Inocentes pasará el testigo completamente a Hermanos. Esta ficción se estrenó en Antena 3 hace solo unas semanas y desde entonces ha estado acompañando tanto a Inocentes como a Infiel. Suponemos que a partir de la semana que viene será este mismo título el que monopolice los prime time del lunes y del martes, especialmente teniendo en cuenta los buenísimos índices de audiencia que está otorgando a la cadena.

Así va a ser el final de 'Inocentes'

Así es la sinopsis oficial para el desenlace de Inocentes que ha publicado Antena 3: "Han y sus hermanas quieren llevar a cabo la voluntad de su padre. Además de Han, sus hermanas Safiye, Gülben y Neriman también avanzan hacia la vida que su progenitor soñó para ellos. Este cambio de los hermanos convertirá la atmósfera sombría en la que han vivido en un hogar lleno de amor ¿Qué futuro les espera a los protagonistas? 'Ahora es el momento de ser libre', 'los sueños se hacen realidad'…". ¿Ganas de saber lo que va a pasar?