El tráiler de ‘Clerks 3’ nos devuelve a la tropa de Kevin Smith: Ben Affleck, Jason Mewes, Rosario Dawson...

La trilogía se completará este próximo otoño. Kevin Smith ya lo tiene casi todo listo para el estreno de Clerks III 16 años después del estreno de la anterior entrega. Después de varios años en los que su guión para continuar la historia de Clerks era rechazada (y la de Mallrats, Dogma y Persiguiendo a Amy...) por fin podrá cumplir con su objetivo.

Aunque será diferente de lo que inicialmente estaba previsto. Porque si en 1994 Kevin Smith contó cómo era su vida a los 20 y en 2006 contó como era su vida a los 30, el director y guionista no ha querido repetir experiencia con Clerks 3 en 2022 a los 40. Después de sufrir un grave infarto del que se recuperó, ha querido dar una visión más optimista y celebrar su vida.

Obviamente hay elementos biográficos, porque de eso va la saga, como él mismo ha explicado en diversas entrevistas: "Randal tiene un ataque al corazón, decide que estuvo tan cerca de la muerte, y su vida no ha significado nada, no hay nadie que lo recuerde, no tiene familia ni nada de eso. Y en la recuperación llega a la conclusión de que ha trabajado en una tienda de cine toda su vida y visto películas de otras personas sin poder contar su historia. Esa es la historia de Clerks 3".

El primer tráiler publicado de esta entrega con la que se cierra la trilogía es toda una oda a los personajes que nos han hecho reír durante los últimos 30 años. No parece que vaya a faltar nadie a la cita y en las primeras imágenes ya hemos visto a Jeff Anderson (Randal), Brian O'Halloran (Dante), Jason Mewes (Jay), Kevin Smith (Bob el silencioso), Rosario Dawson (Becky), Marilyn Ghigliotti (Verónica), Ben Affleck...

Liz Destro y Jordan Monsanto producen esta película de Lionsgate que ha sido toda una odisea para Kevin Smith dado los cambios que ha sufrido su vida en los últimos años. Pero el realizador tenía una cuenta pendiente que saldar y lo hará este otoño, sin fecha aún fijada para su estreno en España.

"Les debo a esos tipos, esos personajes, Dante y Randal, mucho más que el tipo de pesimismo que estaba a punto de hacerlos pasar. Me encantó ese guión y me encantó leerlo, pero no se podían tener los ojos secos en las últimas 15 páginas" explicó el director sobre su guión original.

Viendo el tráiler con los primeros minutos de película, queda claro que este Clerks 3 ha vuelto para hacernos reir. Mucho.