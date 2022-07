Reese Whitherspoon vuelve a subir una foto con su hija Ava: “¿Quién es quién?”

Reese Whitherspoon es una de las estrellas más queridas de Hollywood. La actriz lleva desde finales de la década de los noventa delante de las cámaras. Empezó siendo una de las chicas de moda del star system, protagonizando películas como Una rubia muy legal o Crueles Intenciones. Pero, lejos de quedarse estancada en una actriz de comedia juvenil, Reese supo hacerse un hueco en la industria. Hoy en día tiene su propia productora donde ella elige que historias quiere contar. ¡Y no le va nada mal!

Reese ha sabido compaginar esta vida profesional con la familiar. De hecho, tuvo a su hija Ava con 24 años, fruto de su relación con el actor Ryan Philippe. Luego llegaron Deacon (18 años) y Tennessee (9 años). Este último fruto de su relación con Jim Toth.

En sus redes sociales, Reese suele subir algunos momentos familiares. Por eso no es extraño ver algunas fotos de sus hijos. ¿La última? La que aparece junto a su hija Ava. Las dos mujeres aparecen sonriendo a cámara delante del atardecer de una preciosa playa. Reese de blanco y Ava de verde. Ambas con una enorme sonrisa blanca en la cara y la melena rubia al viento. Son como dos gotas de agua y la buena relación entre las dos es evidente. De hecho, en la segunda foto que ha compartido Reese podemos ver como Ava le retoca el maquillaje.

"Me encanta compartir atardeceres con mi chica. Especialmente cuando me retoca el maquillaje", ha escrito la actriz de Big Little Lies.

Por supuesto, el post se ha llenado de comentarios de los seguidores de la actriz. Todos ellos resaltan el gran parecido que existe entre madre e hija. Y es que se parecen muchísimo.

"Son gemelas", "Madre mía, la genética", "Dile a tu hermana pequeña que es igual que tú" o "Cada vez que publicas una foto de vosotras dos tengo que jugar al juego de quién es quién", son solo algunos de los comentarios.