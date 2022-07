Tokischa defiende a Rosalía: “Ella no empezó a hacer su álbum ayer”

Rosalía es una de las artistas del momento. La estrella española ha colaborado con una larga lista de estrellas: desde Billie Eilish hasta J Balvin, pasando por Ozuna o Tokischa. Con esta última ha compartido estudio en dos ocasiones: primero en Linda y después en la Combi Versace. Dos temazos con los que ha puesto a bailar a todos sus fans.

La amistad entre la catalana y la dominicana ha traspasado la música. De este modo, las hemos podido ver salir juntas a tomar algo o intercambiar mensajes por redes sociales. Pero no solo eso, también mostrar la admiración mutua que sienten la una por la otra en varias entrevistas.

Esta misma semana, Tokischa estuvo en una entrevista en el medio Alofoke Music. El presentador quiso comparar a Rosalía con ella. La dominicana le frenó de manera muy elegante.

“Yo he leído en las redes sociales que, desde que Rosalía se juntó contigo, está más suelta, más sensual, más abierta. Como que cogió parte del flow de Tokischa. ¿Tú lo ves así?”, le ha preguntado el presentador.

Tokischa ha sido muy clara, dejando claro que su amiga Rosalía ha estado trabajando en Motomami más de tres años:

“Ella no empezó a hacer su álbum ayer. Lleva tres años trabajando en el concepto y en la forma en la que explica que se transforma. Si tú escuchas el álbum y las letras, entiendes que ella se está abriendo de una forma como antes no lo había hecho. Es un disco sobre ella. Sus álbumes anteriores contaban historias. Esta es Rosalía. No es así porque haya hecho un deambow con Tokischa. Esa es la expresión que ella quiso poner en este álbum y cómo se quiso mostrar en esta nueva etapa de su carrera”

Por supuesto, los halagos hacia Toki por defender a Rosalía no han tardado en llegar. Estos son solo algunos de ellos:

“Uy, Toki ere’ de respesto”

“Menuda reina”

“Que forma de callar bocas”

“Un amor esta chica, hablando del tema sabiendo, es una auténtica motomami”