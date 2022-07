Samuraï: “Entiendo que que hay que sacar mucha música, pero hay que respetar el contenido”

No sé si es porque me recuerda a una amiga del instituto o porque ambos lo dejaríamos todo por amor, pero la entrevista con Samuraï fue una maravilla. Antes de que las cámaras empezaran a grabar estuvimos hablando de nuestras movidas. Conectamos de lo lindo y cuando se encendió el piloto rojo y entramos en faena pude conocer a una artista con una proyección brutal. La sensibilidad que tiene para la música está muy presente en su último EP, Lo bonito - Lo que no te cuenta, y te invito encarecidamente a conocerla un poquito más. Hazme caso, merece la pena.

'Lo bueno - Lo que no se ve' no es tu primer trabajo, pero el proceso creativo de este disco ha sido muy especial.

Supongo que el proceso ha sido literalmente el proceso que yo he vivido. Vivía algo y lo escribía. Luego he dado forma a todo, pero lo que es el momento de creación es puro desahogo. Por eso también hay una línea temporal y una historia, porque es la historia que he vivido en primera persona.

Videoclip oficial de 'Tóxico'

A la hora de ponerte a trabajar en él, ¿has notado mucha diferencia con el anterior?

Con el EP anterior quería encontrar un sonido. Era una presentación. Antes hacía otro género y CrushCrushCrush fue una forma de decir: 'esto es lo que hago'. Ahora sé cómo moverme, sé dónde estoy cómoda y cuento una historia.

¿Te resulta liberador escribir canciones que hablan de amor y desamor?

Totalmente. Es mi manera de saber sobrellevar ciertas situaciones. Un ejemplo es Entre tejados. Es una canción que habla sobre tener todo bajo control. Es una sensación que nunca había tenido. Cuando la tuve quise analizarla y en la propia canción me hablo a mí misma.

Preguntabas a tus seguidores que qué era para ellos el amor. ¿Qué es para ti?

Es lo que me mueve. Soy la típica persona que por amor lo dejo todo. El amor me motiva. Me despierto por las mañanas pensando en el amor. Me mueve mucho.

Me han planteado ir al Benidorm Fest, pero no me veo

¿Prefieres lo bonito o lo que no te cuentan?

Prefiero lo que no te cuentan. Prefiero la rabia y lo que te hace agarrarte a las cosas.También es nuevo. Estar enamorado puedes estarlo siempre. Yo me enamoraba todas las semanas, me encantaba. Pero eso ya lo conocía. El amor puro no, eso no lo conocía.

¿Qué no te contaron del amor?

No me contaron los celos. El amor tóxico. La dependencia. De repente, una noche haces algo y te descubres siendo algo que no eras.

Haces sentir muchas cosas a tu público.

En cada canción de este pequeño álbum quería plasmar un sentimiento muy concreto. En el EP de Lo bonito quería que sintieras el amor y la adrenalina. Y, sin embargo, en Lo que no te cuentan quería una canción que te diera ansiedad, que te diera impotencia y te diera dolor. Luego está la última canción, Cómo te voy a olvidar, que es el broche y es la aceptación.

¿Ahora crees que no repetirás errores después de todo ese aprendizaje?

Me va mucho el drama. Me he dado cuenta que, desgraciadamente, lo tóxico me gusta muchísimo. Pero también he aprendido que lo que esté en mi mano, lo que sea tóxico por mi parte, sé reconocerlo y no lo quiero hacer. Luego está el hecho de que hay cosas que no se deben romantizar en pleno siglo XXI y lo hago, pero creo que he aprendido mucho.

Un disco sin colaboraciones.

Me gusta mucho componer y nos tienen que haber roto el corazón de la misma manera para que tú y yo compongamos juntas. Me gustan mucho las colaboraciones, me parecen épicas. Pero soy muy mía y hasta que no conecte mucho con un artista no puedo hacer una canción. Por eso he sacado muy pocas colaboraciones.

Eres una de las grandes apuestas de Universal. ¿Qué te hace sentir eso?

Sé que me siento muy acompañada. Me gusta mucho estar en Universal porque todo aporta. Nada frena y están muy implicados en el proyecto. Lo entienden, y eso es muy importante.

Del amor no me contaron los celos ni el amor tóxico

¿Cuál era tu relación con el mainstream antes de fichar por Universal?

Tengo un alma bastante punky, pero si a los que se quejan del mainstream se les hace mainstream un tema suyo...quejarse no se van a quejar. Mientras a la gente le guste y entienda lo que haces y lo disfrute…cuantas más personas mejor. No hay que hacer hate al mainstream por el simple hecho de ser mainstream. De eso va la música, ¿no? De compartir.

¿Sientes presión por el ritmo de lanzamiento que hay en la industria?

Sí me agobia un poco. Lo entiendo, pero hay que respetar el contenido. Cada canción es muy especial y tienes que saber proteger lo que haces. No creo que sea muy positivo sacar tanto si son tan especiales las canciones. No hablo tanto de calidad sino del cariño que le puedes dar a una canción si dejas que se tome su tiempo.

Tienes un perfil muy top para el Benidorm Fest. ¿Te lo planteas?

Me lo ha planteado mucha gente de dentro y de fuera de la industria. No me veo. Nunca digas nunca, pero ahora mismo no me veo. A lo mejor mañana sí…

¿Hasta dónde te gustaría llegar dentro de la industria musical?

Quiero romper esa barrera que hay con la música en inglés. Que pueda hacer un tema en español con una artista anglo y no sea raro. Creo que se puede hacer música en español fuera del latineo.

