Hablamos con Camilo: Nuevo disco, próximas colaboraciones, dos documentales y gira sin pañales ecológicos

Camilo vive un gran momento. Su mujer, Evaluna, y su hija, Índigo, le acompañan a la gira con la que está recorriendo Europa. Y es que a este lado del charco tiene una legión de fans deseando compartir su música en directo. La paternidad no le ha frenado y está trabajando más que nunca.

En septiembre lanzará nuevo álbum, este verano llegarán dos colaboraciones y documental de su primera gira. Y, además, podemos verle en el reality de los Montaner. De la familia, la gira y su trabajo hemos podido hablar con él y esto es lo que nos ha contado.

Álbum nuevo en septiembre

Este álbum es un proceso muy personal. Viendo llegar a mi hija, viendo nacer a Índigo, nacieron todas estas nuevas emociones e inmortalizarlas en canciones fue una de las aventuras más bonitas de mi vida. Me enamoré de haberle dado luz a Índigo y a estas canciones. Emociones que no sabía que estaba capacitado para sentir, diversidad, una profunda diversidad en este álbum.

Disco experimental

Sí, yo hago música desde la diversión también, desde la exploración de las cosas que me divierten. Y soy un tipo diverso, la diversidad no está fuera, la diversidad empieza, sobre todo, dentro. Este álbum es una ruta por unas carreteras nuevas que no sabía que existían en mí.

En julio llega Naturaleza

Es una colaboración también. Ya no es Colombia-España, ya no. Es una canción fantástica y única. Pero llegaremos a hablar de ella en el momento que sea oportuno, ahora mi cabeza está centrada en este proyecto que se llama Nasa. Pero Naturaleza es una canción única en su especie.

En agosto llega Alaska

Te puedo decir que es una canción, también es una colaboración, tampoco es Colombia-España. Pero es una colaboración también, bastante diferente, un reto para mí, fuera de mi zona de confort, pero en mi total zona de disfrute. Es una canción que va a dar mucho de qué hablar.

Documental sobre la gira

El documental imprime las emociones de aquello que solamente brilla en las primeras veces, de aquello que despierta en la ilusión profunda de vivir algo tan transformador como un tour, por primera vez. El primer tour de mi vida y todo lo que llevó y todo lo que acarreó y despertó. Ese tour, el tour del año pasado, que, por cierto, empezó en España, fue una de las cosas más transformadoras de mi vida porque entendí lo que significaba mi oficio en el campo en el que de verdad tiene sentido, que es en quienes lo reciben. Ver las caras de las personas, con máscaras y sentados y en distanciamiento, pero ver en sus caras lo que significan estas canciones en sus vidas fue transformador y toda esa energía está impresa en este documental.

Disfrutando de la segunda gira

Esta segunda gira tiene una cualidad muy especial es que, primero, estoy viajando con mi mujer y con mi hija, entonces es una gira que representa para mí algo muy personal. Estoy descubriendo quién soy como papá, descubriendo quién soy como familia de tres, en la medida en que mi familia y la tribu va creciendo también. Entonces hay algo muy especial en esta gira. Ese es el primer motor, compartir con la tribu todo lo que ha venido estando en este universo de encierro que fue el momento de darle luz a lo más sagrado de nuestra vida que es nuestra bebé. Y después de ese motor, las ambiciones de producción estética, el montaje, es un paso adelante en lo que creo que va a ser una gran experiencia para la tribu en este tour.

Gira sin pañales ecológicos

Los pañales ecológicos tienen como sus momentos en los que son muy útiles. En casa o donde estás haciendo base, nosotros estamos haciendo base en Madrid, es más fácil tener la oportunidad de poder lavar, pero, por supuesto, cuando tienes que ir un viaje en avión, es más complicado el tema de los pañales de tela. Pero qué guapos son. Y cuando le pones a Índigo un pañal de tela se ve como de un cuento, de una fábula. Se ve preciosa, me encanta.

Documental de los Montaner: ¿Buenrrollismo constante?

Discutimos un montón, sí claro. Lo bonito es que somos una familia de verdad, con todo lo que significa ser una familia de verdad, con todos los vericuetos y triquiñuelas que tiene una familia. Aparte, es que, en esta familia, todos somos artistas. Mau y Ricky, Stef, Sara, que también es artista, Evaluna, Marlene también es una gran artista… imagínate lo complejo que es todo eso. Pero fantástico. Este es un proyecto que tenía Ricardo Montaner desde hace muchísimo tiempo y que lo haya podido lograr y poder nosotros participar en él también es fascinante, creo que a la gente le va a gustar mucho.