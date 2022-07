El showrunner de ‘The Boys’ desvela grandes detalles sobre la trama de la cuarta temporada

Atención: SPOILERS. Si no has visto el final de la 3ª temporada de The Boys, no sigas leyendo.

The Boys acaba de terminar su tercera temporada, y con ella, ha seguido contando la historia de la cruzada entre súpers y justicieros que más está afectando al Nueva York de Vought. La serie de Prime Video ya es una de las ficciones más conocidas de la plataforma, y por supuesto, ya tiene su cuarta temporada más que confirmada.

Si se recuerda el final, Soldier Boy acababa de nuevo sedado en una cámara; mientras que Meave moría redimiéndose por todas las atrocidades que ha provocado a los damnificados por sus misiones. Al menos a los ojos de la gente, pues al perder sus poderes a causa del villano de la temporada, se marcha con su novia Elena muy lejos de la vida pública.

Aunque hay otro momento clave en el capítulo: Ryan repite la elección que tuvo que tomar hace una temporada, pero esta vez decide irse con Patriota y no con Carnicero. Después de la bronca que tuvo el protagonista con el hijo de su mujer, el pequeño superhéroe está más decidido que nunca a abrazar su naturaleza mutante y aprender a desarrollar sus poderes junto a su progenitor.

En una de las últimas escenas del episodio, Patriota decide presentar en sociedad a su pequeño, y la turba enfurecida acaba tirándole una botella a la cara. Con un enfado de los suyos, decide freír con rayos láser al culpable, algo que el joven Ryan recibe con una siniestra sonrisa. ¿Estará siguiendo poco a poco los pasos de su padre?

"Dos patriotas en el mundo, eso sería una pesadilla"

El showrunner de la serie, Erik Kripke, ha concedido una entrevista al medio estadounidense Collider en la que ha hablado abiertamente de la dirección que la trama va a seguir en la próxima entrega: "Mirando hacia el futuro, Ryan es una parte realmente importante. Tanto Carnicero como Patriota tienen buenas razones para pelear por Ryan, porque los desafíos no pueden ser mayores. Si Ryan se va con Patriota y sigue su camino, habiendo dos Patriotas en el mundo, eso sería una pesadilla", contaba el profesional.

"Si Carnicero puede llevar a la luz a Ryan, probablemente sería el mejor arma que tienen contra Patriota. Siempre ha sido una serie sobre la familia, y una gran parte de la tercera temporada va sobre padres, así que creo que tiene sentido que la cuarta se centre en hijos", culminaba el showrunner.

Es evidente que esta custodia por el hijo de Rebecca será la trama con más peso de esta futura cuarta temporada, y sus consecuencias podrá tener consecuencias devastadoras según qué pase. Además, la impunidad de la que goza Patriota después de asesinar a un civil a plena luz del día en medio de una manifestación ya indica que ya se sentirá un Dios por completo.

The Boys está disponible en Prime Video.