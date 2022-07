Disney+ se adelanta y renueva ‘Solo asesinatos en el edificio’ por una tercera temporada

Poco a poco, Disney+ va armando su catálogo de series y películas originales y hay un título que no tiene nada que ver con las grandes franquicias que está cosechando un éxito rotundo. Se trata de Solo asesinatos en el edificio, la serie protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez que acaba de ser renovada por una tercera temporada de manera oficial.

En plena emisión de la segunda tanda de capítulos (cada martes hay un nuevo episodio en la plataforma), Disney+ ha anunciado que esta historia seguirá tras el éxito de las dos primeras entregas", dos entregas que, todo sea dicho, han sido certificadas como 100% fresh en la web Rotten Tomatoes. Vamos, que estate tranquilo porque va a haber Solo asesinatos en el edificio para rato.

Así es la T2 de 'Solo asesinatos en el edificio'

En la segunda temporada, tras la impactante muerte del presidente de la junta de vecinos de Arconia, Bunny Folger, Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gomez) se ven obligados a desenmascarar al asesino.

Sin embargo, surgen tres (desafortunadas) complicaciones: el trío está implicado públicamente en el homicidio de Bunny, siendo éste el tema central de un podcast de la competencia y, además, tienen que lidiar con un grupo de vecinos de Nueva York que creen que son ellos los que cometieron el asesinato.

Solo asesinatos en el edificio es obra los creadores y guionistas Steve Martin y John Hoffman (Grace and Frankie, Looking). Martin y Hoffman son los productores ejecutivos junto con Martin Short, Selena Gomez, el creador de This Is Us, Dan Fogelman, y Jess Rosenthal.