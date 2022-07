Bizarrap x Quevedo: ¿Por qué aparece Patricio tocando la batería en la session?

La session #52 de Bizarrap ha hecho historia. El artista que se pone frente al micrófono es Quevedo, un canario que está consiguiendo que su talento llegue cada vez a más personas. Ahora lo han escuchado más de 25 millones de veces en el estudio del productor.

Pero si hay algo que Villano Antillano nos dejó claro en su entrevista con LOS40 Urban es que Bizarrap es el rey del misterio. Por ello cada session que publica es analizada con sumo cuidado por sus seguidores, ya que podría contener alguna pista de su futuro lanzamiento. De hecho ya ocurrió con la gorra de Residente que aparecía en la session de la trapera puertorriqueña, cuya R fue intercambiada por una Q y adelantaba que el próximo protagonista iba a ser Quevedo.

En el caso de la colaboración con el canario ha ocurrido lo mismo. Sus oyentes han analizado cada detalle de este lanzamiento y han dado con algo que les ha arrancado una sonrisa. En un momento en que suena una batería, Bizarrap ha incluido en la pantalla de su estudio la imagen de Patricio, el mítico personaje de Bob Esponja, tocando dicho instrumento. En concreto, en el minuto 2:28. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Qué quiere decir con este detalle?

Podría ser una pista de lo próximo que trae, pero parece que no es así. Tal y como ha explicado Bizarrap en sus redes sociales, la imagen forma parte de su capítulo favorito de esta mítica serie y por eso ha decidido añadirlo. "Era mi capítulo preferido cuando era chico, no había chance de que no lo ponga", dice en Twitter.

Como hemos mencionado en líneas anteriores, la nueva session de Bizarrap acumula ya más de 25 millones de reproducciones en Youtube. También está arrasando en las plataformas digitales, donde cada día hace aumentar la cifra de las escuchas sin cesar. De hecho, para muchos, esta colaboración se ha convertido en una clara candidata a canción del verano de este año. Y tú, ¿crees que va a sonar en todos los chiringuitos del país?

El éxito es algo que acompaña a Bizarrap en la gran mayoría de sus sesiones, por lo que no nos extraña que haya ocurrido con esta nueva junto al canario. La voz de Quevedo ya estaba sonando en todas las discotecas con el remix de Cayó La Noche, pero ahora ha demostrado que no será la última vez que la escuchemos.