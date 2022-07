Yotuel: “Para mí un Lamborghini no significa nada, pero para mucha gente significa que hay nivel en el barrio”

Yotuel Romero es un ciudadano del mundo que tiene pasaporte con varias nacionalidades. Ha vivido en Francia, España o Estados Unidos, entre muchos otros sitios, pero su tierra natal es Cuba y no se olvida de ella. El año pasado revolucionó su país con Patria y Vida, una canción que se convirtió para su pueblo en un himno de libertad y levantamiento contra una dictadura que ya no debería existir.

Una canción con la que consiguió varios Grammy y que le llevó a la mismísima Casa Blanca para hablar con el presidente de los Estados Unidos. Ha producido un movimiento que muchos esperan que tenga sus frutos y cambien la realidad de Cuba.

Este año ha vuelto a celebrar ese 11J con una nueva canción en la que sigue reivindicando una vida mejor para su pueblo, una vida de prosperidad. Un lambo en varadero es un paso más en su lucha y de eso hemos querido hablar con él.

El 11J es una fecha importante para ti, ¿cómo has vivido el de este año?

Bueno, el 11J es una fecha histórica para todos los cubanos que aman la libertad. Lo pasé en la calle, con gente que ama también la libertad y exigiendo la liberación de los presos políticos en Cuba y exigiendo un país libre y en democracia.

Has compartido el vídeo del emotivo beso y abrazo con Beatriz, ¿qué supone para ella esta lucha?

Ese fue el 12 de julio del año pasado en Miami muy temprano en la mañana, que venía de España. Fue la primera persona a la que le empezaron a enviar los vídeos de la gente cantando Patria y Vida en la calle y le dije al exilio que nos veíamos en la calle y que les iba a avisar cuando hubiera 1000 o 2000 personas y cuando llegó vio a más de 30.000 personas en la calle cantando Patria y Vida y yo encima de un coche y nos quedamos abrazados porque después de todo lo que hemos vivido, no solamente la parte linda, sino la parte triste, las amenazas, las calumnias, las difamaciones, ha valido la pena.

Patria y vida fue el himno del año pasado, ¿Qué logro de todos los que ha conseguido esa canción te hace sentir más orgulloso?

El cariño del pueblo cubano que ha encontrado en esta canción su lema para esa Cuba libre que veremos pronto. Para mí ese es el premio más grande que me han regalado con Patria y Vida. Sentir un pueblo entero vibrando y, por primera vez en la historia, el exilio conectado en la misma línea, con el mismo lema, del pueblo de Cuba.

Este año tenemos Un lambo en varadero, ¿la hiciste con la intención de que fuera el nuevo himno por la libertad?

No, siquiera Patria y vida la hice con esa idea. Yo la hice como un desahogo, lo hice como manera reivindicativa para poder hablar por los que no pueden hablar y Lambo igual, la hicimos con el propósito de hacer buena música y de seguir reivindicando la lucha en Cuba, sobre todo, mirándola desde otro ángulo que es la prosperidad que nos encantaría que Cuba tuviera. La prosperidad que nos encantaría que nuestros panas, nuestros amigos, nuestras familias tuvieran en Cuba y, sobre todo, que soñar no dependa de un extranjero.

Por cierto, hablando del lambo, ¿tú tienes uno de esos?

Es una expresión metafórica, es como cuando me decían a mí, ‘¿sientes mariposas en el estómago?’. No me estás diciendo que me haya tragado una oruga, me preguntas si estoy enamorado. Es como el unicornio azul, no existe. Lambo forma parte de esa metáfora, mucho más urbana, mucho más de estos tiempos que significa libertad. El día que haya un lambo en varadero significa que hay prosperidad en Cuba. Yo no tengo lambo en ningún lado. Yo no me gastaría el dinero en un lambo. Pero sí he viajado por el mundo entero y si vamos a un pueblito perdido en Suiza y vemos un Lamborghini pasando y decimos, ‘wooooow, en este pueblo hay nivel’. Una cuestión tan banal como es un lambo y material, genera es que, en el sitio en el que hay, hay prosperidad, se mueve dinero, hay negocio, hay gente famosa, hay gente rica que vive por ahí. He ido a Marbella y cuando los turistas ven un lambo, lo primero que se preguntan es quién irá ahí, ¿un futbolista? ¿un famoso? Siento que una metáfora de prosperidad es un Lamborghini, un Ferrari, estas cosas que para mí no significan nada, pero que sé que para mucha gente significa que hay nivel en el barrio, hay gente con plata, hay gente que la está haciendo.

Un símbolo de riqueza.

Un lambo vale 300.000 pesos y yo con ese dinero me compro tres apartamentos, los pongo a rentar y les garantizo a mis hijos el día de mañana. Yo soy bastante práctico en cuanto a dónde invertir el dinero. Cuesta tanto trabajo hacerlo.

¿Cuál es tu mejor recuerdo de Cuba?

Mi familia. Mi mamá, un frijol de mi abuela…

¿Y el peor?

La falta de libertad. Mirar al cielo y decir, ‘sé que no nos merecemos esto Dios y sé que nos van a ayudar a que algún día tengamos los derechos humanos para todos los cubanos’.

Una canción que ha tenido muy cerca a la familia Estefan, ¿cómo ha sido trabajar juntos?

Yo estaba loco por trabajar con Emily porque la considero una de las percusionistas más brillantes que hay y la invité a tocar en esta canción. Justo el día que estaba grabando la percusión pasó Emilio por el estudio y escuchó la canción y me dijo, ‘negro, déjame producir eso’. Fue todo muy natural.

Con ellos, con los Estefan, ¿hablas más de Cuba o de música?

Hablo más de Cuba porque compartimos el destierro y aunque hablemos de música, terminamos hablando de Cuba porque entiende que al cubano lo obligaron a irse, lo empujaron, lo echaron. Pasó en España cuando desterraban a los españoles en la dictadura.

Puedes presumir de que la canción es Nº1 en Cuba, ¿qué significa eso para ti?

Significa que el pueblo está conectado con la libertad. El pueblo está conectado con canciones que más que bailar les hagan pensar y reflexionar. Y significa que el pueblo se está preparando para su libertad.

¿Tus hijos son conscientes de esta lucha o son todavía muy pequeños?

El mayor sí es bastante consciente con la lucha y me apoya y me defiende y me abraza y me dice ‘papá, estoy muy orgulloso de ti’. El del medio lo entiende a su manera y la tercera es todavía muy bebé. Pero tengo una frase de mi difunto padre que la tengo grabada en sangre y decía, ‘hijo, nunca tengas miedo por hacer el bien. El día que sientas miedo por hacer el bien, estarás haciendo el mal’. Mi padre era un tipo de barrio, de calle y me dio muchas cosas lindas, pero esta fue la que más me tocó el corazón.

Te sentiste orgulloso de las mujeres cubanas cuando el mismo día Chanel triunfaba en Eurovisión y Camila Cabello cantaba en la final de la Champions League, ¿qué relación tienes con ellas?

Tengo las mejores relaciones con ellas. Con Camila Cabello hicimos Lola que es una canción increíble. Y me siento orgulloso cómo dos mujeres han sufrido una salida y se han tenido que adaptar a otro país, cómo lo defienden y son exitosas. Cuánto talento en Cuba. Imagínate el día que Cuba sea libre y pueda soñar desde dentro, entonces, me llena de ilusión saber que un futuro mejor está por venir y que hay un gran talento de Cuba esperando por esa libertad.