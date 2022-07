David Bisbal anuncia su próxima canción: “Tú me delatas”

David Bisbal nos ha sorprendido con la noticia del lanzamiento de un nuevo tema. Se llamará Tú me delatas y ya hemos podido ver las primeras imágenes en las que el artista sale en una sala llena de colores. La canción verá la luz el próximo 15 de julio.

El cantante está inmerso en multitud de proyectos televisivos, tanto en España como en México. Pero esto no significa que no esté centrado en su carrera musical y trabajando en nuevos lanzamientos, como es este caso.

Una canción llena de color y amor

A través de redes sociales hemos podido ver parte del vídeo y escuchar los primeros acordes de la canción. Hay que resaltar que en las imágenes se encuentra en una sala con una mujer y todo se caracteriza por la explosión de color que se va sucediendo.

“Tú me delatas y se me nota, que ya no quiero nada que no sea tu boca”, canta el de Almería. Con estas primeras frases podemos comprobar que se trata de una canción dedicada al amor. Bisbal explica que la chica de la que habla consigue que se le note que está enamorado.

David Bisbal vía stories / Instagram

Hay que recordar que los colores que emplea son los mismos que usó en su último disco, En Tus Planes. Un rosa fosforito con unas letras amarillas, que llamaron la atención y no pasaron desapercibidas para nadie. Pues en este vídeo emplea estos tonos en su camisa, creando una continuación del anterior álbum con lo nuevo que trae.

En las imágenes también aparece una chica con un símbolo de una mariposa y comiéndose una sandía en honor a la llegada del verano y, sobre todo, del calor. Además, la canción está escrita por Yakozuki, conocido en Instagram como @oscarcitomundo. El autor ya ha participado en otras canciones como Deja que te Bese de Alejandro Sanz y Marc Anthony o Crisis Nerviosa de Elena Vargas.

En redes sociales han dejado ver su buen rollo cuando el compositor le ha dicho al cantante: “Qué bendición, siempre soñé trabajar para ti, bro! Gracias por la oportunidad! Te quiero catire!”. A lo que Bisbal le ha respondido que tendrán “que ir a por más canciones juntos”. Además, el escritor promete que viene a España a “comerse todos los caramelos”, comenzando una nueva temporada en la que estará muy presente en nuestro país.