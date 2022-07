Horóscopo semanal musical: ¿qué canción del verano escucho del 11 al 18 de julio?

¡Menuda ola de calor! A estas alturas la única predicción que nos interesa es la del tiempo. Esperemos con ansia que bajen estas temperaturas y que el cerebro nos vuelva a funcionar con normalidad. Porque, cariño, el calor es terrible para concentrarse. Por suerte, muchos y muchas ya estáis de vacaciones y podéis leer este horóscopo desde la playita o tumbados en el sofá con el aire acondicionado a tope. ¡Una fantasía!

Pero para fantasía las canciones que os traemos esta semana con cada uno de los signos del zodiaco. Ya metidos en pleno julio, esta semana os queremos recomendar canciones que están sonando muy fuerte este verano 2022. Shakira, Quevedo, Aitana, Karol G o Bad Gyal pueden ayudarte a llevar mejor esta semana.

Una vez más ponemos banda sonora a tu vida. Porque los astros marcas tu destino y nosotros tu canción.

¡Menuda semanita te espera, Aries! Todo va a ser buen rollo y positivismo. Es el momento para que cumplas tus objetivos. Ni si quiera este calor puede pararte. La Luna Llena es tu mejor aliada. Eso sí, no te quedes dormida en los laurales. Que te gusta mucho una siestecita y eso te resta tiempo para conseguir tu propósito: cumplir tus sueños.

La canción que te representa este verano es, sin duda, Titi Me Pregunto de Bad Bunny. ¿La razón? Eres un auténtico V.I.P. Lo sabes y lo saben.

Bad Bunny - Tití Me Preguntó (Official Video) | Un Verano Sin Ti

Ains, Tauro. ¡No paras, no paras, no paras! Te exiges demasiado y eso te va a pasar factura. Tómate un break y descansa. La luna llena favorecerá tu tranquilidad. Porque, cari, necesitas pegar el freno. Pa’ fuera los agobios. Déjate llevar por los sentimientos positivos y revive viejos tiempos bonitos.

Tu canción del verano es, sin duda, Provenza de Karol G. Es el momento de que te pierdas, te prendas y te pongas una de reguetón. Así de sencillo.

KAROL G - PROVENZA (Official Video)

Querido Géminis, estás bastante cansado, ¿verdad? Es normal. Llevas unos días de conflictos que no han llegado a ninguna parte. ¿Has pensado que quizá no es tu lucha? Puede que lo que mejor te venga sea alejarte del problema y verlo con perspectiva. ¿Por qué no te vas de viaje? Además, tienes a Venus en tu signo. ¿Sabes lo que significa? Que vas a tener una historia de amor pronto. Lo mismo tienes un romance de verano en una ciudad que todavía no conoces.

Para alimentar tus ganas de vivir una aventura fuera de tu ciudad, creemos que tu canción del verano es Berlín de María Becerra con Zion y Lennox. Puede que, como los protagonistas del tema, acabes en un bar de Madrid o en Andalucía.

Zion & Lennox X Maria Becerra - Berlin (OFFICIAL VIDEO)

Cáncer, estás de enhorabuena: es el momento de cerrar etapas y afrontar nuevos desafíos. Con el Sol transitando en tu signo, la suerte está de tu lado. Es una semana perfecta para dejar de lado los miedos y las inseguridades. Este verano te va a cambiar y vas a priorizar cosas que creías olvidadas. La Luna Llena solo va a guiarte en esta andanza esta semana. Toma una buena decisión y apuesta por ti.

Tu canción del verano es La Loto. El tema de Tini, Anitta y Becky G desprende poderío y buen rollo. Lo que diga la gente te tiene que importar poco y, aunque parezca que vas a pecar, mañana te confiesas y ya está. Vamos, que mires por ti.

TINI, Becky G, Anitta - La Loto (Official Video)

Leo, esta semanita estás de bajona. Lo noto. No pasa nada. Como hombre/mujer lobo que eres, la Luna Llena te activará. De este modo, volverás a sonreír a lo largo de la semana. Seguramente sea por alguien que te transmitirá buen rollo. Sí, justo esa personita en la que estás pensando ahora mismo. La que se te ha venido a la cabeza cuando lo has leído. ¡Qué pilla! Encuentra la calma en aquellos que te quieren y en actividades que te hagan feliz.

Esta semana, como la loba que eres, te recomiendo el tema de otra loba: Shakira. Te felicito es tu canción del verano. Disfruta al máximo de ella.

Shakira, Rauw Alejandro - Te Felicito (Official Video)

Vigo esta semana estás muy sociable. Tienes el cuerpo pidiéndote guerra. La Luna Llena favorece tu carisma y hace que seas un auténtico imán para las personas de tu alrededor. Vas a ser la reina de la fiesta y de los eventos sociales. Tienes un magnetismo que, cuentes lo que cuentes, va a interesar a todo el mundo. ¡Aprovecha esta oportunidad y abre tu círculo social!

Este verano tu canción es Las 12 de Ana Mena y Belinda. El temazo de estas dos divas es perfecto. Y es que, con el flow que desprendes, tú también sabes perfectamente a quién llamar en mitad de la noche.

Ana Mena & Belinda - LAS 12

Libra, estos días vas a tener luces y sombras. Por una parte, vas a arrastrar las consecuencias de un conflicto con alguien a quien quieres mucho. Intenta relajarte y mirar las cosas desde otra perspectiva. Por otro lado, con Venus de tu parte, tus relaciones románticas van a ir viento en popa. Vas a vivir momentos mágicos con una persona especial.

Centrándonos en este último apartado, tu canción del verano es el último tema de Bizarrap con Quevedo. La sesión Vol.II. Un tema donde habla sobre un precioso felchazo en Buenos Aires.

QUEVEDO || BZRP Music Sessions #52

Escorpio, ¿qué tal estás? Hace tiempo que no te preguntas esto a ti mismo, ¿verdad? Deberías hacerlo y escucharte. Tras una temporada de turbulencias emocionales, parece que llega algo de calma. La Luna Llena es perfecta para cerrar conflictos. ¡Tenlo en cuenta! Además, estos días vas a tener los sentimientos a flor de piel. No te tomes todo a pecho.

La canción que este verano debes escuchar es Mariposas de Aitana y Sangiovanni. Y es que, una vez que te desprendas de tus conflictos, volverás a sentir esas mariposas que tanto te gustan.

sangiovanni, Aitana - mariposas

Sagi, ¡estás anclada al pasado! Tienes que seguir hacia delante y dejar los problemas de lado. Es agotador estar pensando constantemente en los “¿y si?”. Hazte un favor y céntrate en el presente. Deja cerrados los temas pendientes y disfruta del verano. La Luna Llena te ayudará y el tiempo hará el resto.

Como últimamente vives en el pasado, tu canción de este verano es Running Up That Hill de Kate Bush. Un temazo que se ha vuelto a hacer viral gracias a la última temporada de Stranger Things.

Kate Bush - Running Up That Hill - Official Music Video

Capri, ¿sientes el poder? No es el martillo de Thor, eres tú. La Luna Llena te transmitirá toda la fuerza que necesitas para abrir una nueva etapa vital y romper con todo aquello que te hace daño. Planifica una escapada o una salida con tus amigos. Es momento de celebrar y disfrutar de las pequeñas cosas que tiene la vida. ¡Bravo por ti!

Tu tema de este verano, sin duda es, La Prendo. Una canción llena de energía. Además, al igual que Bad Gyal, estás que lo prendes.

Bad Gyal - La Prendo (Official Video)

Madre mía, Acuario, llega momento de tomar decisiones. Eso sí, parece que las vas a tener más claras de lo que piensas. Déjate llevar por tus instintos. Sueles acertar. Además, con Venus encima de ti, vas a sentirte súper deseada o deseado. No tengas miedo de experimentar y enamorarte.

El tema que tienes que escuchar este veranito es Pegao de Camilo: una canción perfecta para eliminar esa distancia que puede existir con esa personita especial.

Camilo - Pegao (Official Video)

Querido Piscis, si tienes un problema que resolver, ¡este es tu momento! Fíate de tus sentimientos y sentido común para cerrar un conflicto que llevas tiempo arrastrando. Y es que lo has ido dejando y se te ha hecho bola. Ahora, ¡termínalo, cacho vago! Este verano vas a conocer a nuevas personas que, sin darte cuenta, se van a convertir en imprescindibles.

Este verano tu canción es TV de Sebastián Yatra. Y es que, como al cantante, justo cuando lo tenías todo planeado, alguien te dejo callado.

Sebastián Yatra - TV

Y hasta aquí nuestro horóscopo semanal musical. La semana que viene volvemos con más canciones y predicciones.