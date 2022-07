Blas Cantó, Shakira, Rauw Alejandro… Descubre los nombres propios de la lista en el repaso en vídeo

Esta semana no ha habido cambio en lo alto de la lista oficial de LOS40: Shakira y Rauw Alejandro resisten en el número uno con Te felicito, una de las claras canciones de este verano. Sí que se han producido importantes movimientos en el resto de la clasificación, no obstante. En la subida más fuerte también está implicada Shakira: se trata del tema Don’t you worry, en el que la colombiana colabora con Black Eyed Peas y David Guetta: avanza nueve posiciones hasta situarse en el #19. Solo una novedad refresca el chart: la de El bueno acaba mal, de Blas Cantó (#37), el esperado regreso del murciano. Y tras la salida de Tacones rojos, de Sebastián Yatra (que fue tres veces número uno), el récord de permanencia lo ostentan ahora en solitario Glass Animals con Heat waves, que suma su semana 36 con nosotros (dos de ellas como líderes; ¡y están todavía en el #6!). Pero el repaso en vídeo no solo se detiene en estos hitos, sino en las 40 canciones que componen actualmente la lista.