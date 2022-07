Belinda: “Ahora lo más importante es mi música y lo tengo más claro que nunca”

Bien sabe Dios que me pasé media adolescencia canturreando las canciones de Belinda. Lo siento y Ángel primero, claro. Después me obsesioné con Ni Freud Ni Tu Mama y Bella traición, y más adelante, ya en la universidad, mientras seguía escuchando sus hits originales, vinieron Egoísta, Dopamina, En el amor hay que perdonar, I Love You…Te Quiero y colaboraciones tan icónicas como Te voy a esperar. La discografía de la mexicana ha formado parte de mi banda sonora y, aunque se alejó un tiempo de la música, ha vuelto a reconectar con su faceta artística y está decidida a volver a ser la princesa del pop latina. Así de claro me lo dice en nuestro primer encuentro en los estudios centrales de LOS40.

Videoclip oficial de 'Las 12'

"Hubo un momento en el que pensé que había otras prioridades en mi vida y daba importancia a otras cosas que realmente no valían la pena. Uno comete errores y hay que tener la humildad de saberlo reconocer. Me desvié un poco, pero ahí está el camino y nunca es tarde para retomarlo, reencontrarte y entender lo que haces. Ahora lo más importante para mí es mi música y lo tengo más claro que nunca", me explica Belinda cuando le pregunto por su reconexión con su yo artista.

Quiero ponerme, ahora sí, con el disco

Ella es consciente de que la industria ha cambiado. No es la misma que cuando sacó su primer disco en 2003. Ni siquiera se parece a la que había tan solo unos años atrás. Ahora va a toda leche y es fundamental acelerar la producción. "La música ha cambiado muchísimo", admite la cantante. "En mi caso, cuando hago un disco, me tomo mi tiempo. Me gusta componer muchas canciones y dedicarme al cien por cien. Parecía que tenía que sacar lo que fuera, por eso no he decidido hacer un disco antes. Si no es el momento no es el momento".

Aun y todo, Belinda ha seguido ligada a la música, muy pendiente de lo que se cocía en la escena internacional mientras colaboraba con diferentes artistas y bandas para mantenerse en el radar. Porque en la industria, lo verdaderamente difícil, siempre ha sido mantenerse y ella ha sabido en dar lo necesario en los últimos años para no caer en el olvido y seguir siendo una imprescindible. Es por eso que en su última etapa discográfica no se ha lanzado a la creación de su esperado quinto álbum de estudio, pero sí ha estado muy presente como 'feat' de algunos de los éxitos más importantes. Pero ojo, porque este 2022 parece que será definitivo. Y es que se vienen cositas, entre ellas ese comeback prometido.

"Después de Las 12, con Ana Mena, vienen colaboraciones con Omar Montes, Lérica, Abraham Mateo y La Mala Rodríguez", adelanta Belinda. "Y quiero ponerme, ahora sí, con el disco. Voy a estar mucho más enfocada en sacar mi música. Quiero hacer más música y estar en proyectos que me gusten, que me llenen. Prometo no alejarme más y prometo estar mucho más presente. Siempre lo he estado, pero ahora mejor".

