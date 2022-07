Camilo confiesa por cuánto dinero se afeitaría el bigote

Camilo es una auténtica fábrica de hits. El colombiano se ha convertido en uno de los artistas más queridos de nuestro país. Temazos como Kesi, Índigo, Millones, Vida de Rico o Bebé ya forman parte de la historia del pop. ¡Y no nos extraña! Es imposible quitárselas de la cabeza.

El artista se encuentra en plena gira por toda España con su De Adentro Pa Afuerta Tour. Pero antes de arrancar, el artista hizo una actuación muy especial para unos pocos afortunados y afortunadas. Camilo estuvo en un LOS40 Stage muy íntimo en el que solo acudieron algunos fans. Casi todo ellos usuarios de la Tarjeta LOS40 imagin.

De hecho, además de poder disfrutar de algunos de sus temas más conocidos, pudieron lanzarle algunas preguntas a Camilo. ¡Sin ningún tipo de filtro!

¿Por cuánto dinero se afeitaría el bigote? ¿Quién es el último artista con el que ha hablado? ¿Cómo pasaría su último día en el mundo? Estas preguntas son las que ha contestado el artista. Lo ha hecho de forma muy divertida y natural.

De este modo, los usuarios y usuarias de la Tarjeta imagin han tenido la oportunidad de preguntarle a su ídolo todo tipo de preguntas. Una experiencia única que no olvidarán nunca.

¿Por cuánto dinero se afeitaría el bigote Camilo?

Camilo ha contestado sin problema la pregunta que le ha hecho Laura Anguis. Aunque el artista haya hecho de su bigote uno de sus sellos de identidad, lo cierto es que no tendría problema en quitárselo. Sobre todo, si una persona se lo pide: “Me lo afeitaría gratis, la verdad. Si me lo pide mi esposa, me lo afeito”

¿Cuál es el sitio que más ganas tiene de mostrarle a Índigo de España?

El cantante también le ha respondido a Sandra. La joven ha sabido querer qué sitios de nuestro país, que conoce muy bie, tiene ganas de mostrarle a su hija cuando crezca un poco:

“Me muero de ganas de enseñarle a Índigo muchas partes de España, pero específicamente la zona de Cádiz y Andalucía. Según mis cálculos, ella fue llamada en Cádiz”.

¡Dale al play para conocer todas sus respuestas