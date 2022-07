Dani Rovira se despide de su perro Buyo con un bonito mensaje a través de Instagram

Dani Rovira está pasando por uno de los momentos más duros de su vida: El fallecimiento de Buyo, su perro. Ha sido a través de una carta que ha publicado en redes sociales donde el actor se despedía de su incondicional amigo, que le acompaña hace muchos años.

Estas palabras han emocionado a sus seguidores, que ya le han mandado todo el ánimo y la fuerza para que pueda superar este duro momento. “Compañero, hoy me has roto el alma en mil pedazos. Has decidido que ya era el momento de decirnos adiós”, con estas palabras empezaba esta bonita despedida a la altura de su “amor”.

En este post ha intentado describir el sentimiento que le ha producido esta pérdida: “No te imaginas lo que te voy a echar de menos. Te llevo tan dentro que es como si me hubieran arrancado un trozo de mi propio cuerpo”.

Hay que recordar que Rovira es un fiel protector de los derechos de los animales y fundador de la protectora Ochotumbao. Como ha explicado, recogió a Buyo en una protectora de animales y, desde ese momento, no pudo separarse de él.

“Parece que fue ayer cuando decidimos sacarte de la protectora y darte una oportunidad. Y tú, siempre sin quererlo, me diste la oportunidad a mí. No tengo palabras, no tengo la cabeza para la poesía. Espero hayamos estado a la altura de ti. Ojalá, donde estés ahora, haya millones de pelotas y peluches para destrozar y corretear. Te quiero con todo mi ser, mi amigo del alma. Te amo. Formas parte de mi historia y yo de la tuya”, así continúa la carta del actor.

Quien tiene un perro tiene un amigo, como dicen muchas personas, y esto es algo que Dani tenía muy claro. Por eso se dedica en cuerpo y alma a proteger y salvar a estos animales que nos acompañan cada día. Pero despedirse de ellos es algo para lo que nunca se está preparado.

Para finalizar su despedida, Rovira ha querido hacerle una promesa a Buyo: “Ojalá algún día llegue a ser la persona que tú veías en mí. Mi perro. Mi amor. BUYO ❤️”.