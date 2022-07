Mickey Rourke estalla contra Tom Cruise y le tacha de “irrelevante”: “Ha hecho lo mismo los últimos 35 años”

Tom Cruise tiene tantos seguidores como detractores, y la manera más directa de verlo es después de que estrene película. Ahora el actor disfruta del éxito de Top Gun Maverick, la secuela de la película que le hizo vivir uno de sus personajes más aplaudidos hace ya 35 años. Sin embargo, Mickey Rourke tiene algo que decir al respecto de él y su carrera.

Ha sido en el programa Piers Morgan Uncensored, donde ha concedido una pequeña entrevista en la que no ha dudado en hablar de manera muy sincera sobre el actor. Cuando fue preguntado por el presentador acerca del éxito del último blockbuster de Cruise, no dudaba en expresar su opinión confesando que no significaba "una mierda" para él. Y todavía le quedaba algo que decir del actor.

"Ha estado haciendo el mismo papel durante 35 años. No lo respeto. No me importa el dinero o el poder. Me importa cuando, por ejemplo, veo trabajar a Al Pacino o a Christopher Walken, o a Robert De Niro, Richard Harris o Ray Winstone. Ese es el tipo de actor al que me quiero parecer. Gente que ha tratado de extenderse como actores", comentaba rudamente el profesional. La carrera de Rourke no dista demasiado de la de sus ejemplos, aunque tampoco de la de Cruise.

Mickey Rourke says Tom Cruise isn’t a very good actor because he doesn’t take roles that challenge him: “I think he’s irrelevant.” pic.twitter.com/30r7b3Jxz2 — Ron Filipkowski 🇺🇦 (@RonFilipkowski) July 11, 2022

El tiempo que ha pasado entre la primera y segunda entrega de Top Gun no ha sido nada enriquecedor para su protagonista, según Rourke. Y es que, a pesar de haber seguido llenando de títulos su filmografía con proyectos como la saga Misión Imposible o Entrevista con el Vampiro, Rourke piensa que su desarrollo como intérprete se ha mantenido bastante plano.

Por ello, la pregunta de si realmente le parecía buen actor no podía faltar. Siguiendo su tono crítico, el estadounidense continuaba con su discurso y directamente decía que Cruise le parecía irrelevante. El periodista, algo atónito, no podía evitar soltar alguna risa nerviosa para intentar apaciguar la tensión que se estaba viviendo en directo mientras escuchaba las palabras del actor invitado.

Ahora solo queda esperar a ver si Tom Cruise se enfrasca en este nuevo beef del mundo del cine, o si por el contrario decide centrarse en sus proyectos; algo que seguro también serviría para darle una respuesta apropiada a Rourke. De momento, sigue preparando la historia que continuará su franquicia predilecta, la de Ethan Hunt y sus misiones imposibles.