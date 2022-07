Los Rolling Stones: se cumplen 60 años de su primer concierto

Llevan más de medio siglo en el mundo de la música, y después de su última gira, que se inició en Madrid con un concierto apoteósico, los Rolling Stones han confirmado que siguen estando en plena forma. Los chicos de Mick Jagger no tienen en mente dejar de dedicarse a su pasión y regalarnos los mejores directos de sus temas más emblemáticos. Pero como cualquier otra banda, sus Satánicas Majestades también tuvieron su primera vez sobre un escenario.

Esta fecha especial para el mundo del rock fue el 12 de julio de 1962. Keith Richards y Brian Jones en las guitarras, Ian Stewart al piano y Dick Taylor en el bajo fue la primera alineación. Todos ellos, comandados por Mick Jagger, se presentaron por primera vez delante del público con el nombre de la formación con la que hoy en día los conocemos: los Rolling Stones.

Lo hicieron en un lugar poco común para los grupos de rock que tocaban en la época. Se trataba del Marquee Club, un lugar en el que, tradicionalmente Club, un lugar en el que tradicionalmente se presentaban los artistas dedicados al jazz. En ese espacio ya legendario de la calle Oxford Street en Londres, los jóvenes Rolling Stones se lanzaron con un conjunto de canciones que eran versiones de otros artistas, principalmente R&B y blues. Confessin'the blues, de Walter Brown y Jay McShann; Dust my blues, de Elmore James; o esa maravilla de canción de Willie Dixon llamada Baby what's wrong formaron parte del setlist de esta noche tan especial.

Eso sí, no era la primera vez que los Rolling Stones pisaban ese lugar. Mick Jagger y Keith Richards lo frecuentaban de vez en cuando buscando esa oportunidad que los llevara al estrellato, ese momento en el que trascender y convertirse en lo que ellos siempre habían querido. De hecho, a veces Jagger se pasaba para cantar con la banda del club, Blues Incorporated. Dio la casualidad que ese 12 de julio este grupo se encontraba fuera del local, y al cantante se le ocurrió la idea de acudir al bar para cubrirlos. Brian Jones tuvo que presionar al dueño del lugar para que los Stones pudieran tocar esa noche.

Mick Jagger y Brian Jones, miembros de los Rolling Stones, en 1967. / Mondadori via Getty Images

La anécdota que se refiere a cómo surgió el nombre del grupo es tan aleatoria como llamativa. Jones llamó al periódico local para informar y hacer promoción acerca de la actuación que iba a tener lugar esa noche. Le preguntaron cuál era el nombre de la banda, y al no saber qué contestar, volteó el primer LP que encontró: The Best of Muddy Waters: 'Rollin' Stone'. A partir de ese momento, el nombre de la banda es tan legendario como sus canciones, y han pasado a la historia como una de las bandas de rock más importantes de todos los tiempos.

En aquel momento, y durante varios años sucesivos, Jones llevó la voz cantante en lo que se refería a los géneros que el grupo debía tocar. De hecho, quería que el blues de Chicago fuera el estilo musical imperante en su música, del que Muddy Waters era su mayor exponente. Sin embargo, presionado por Jagger y Richards, llegó a la conclusión de que lo mejor era formar un repertorio que incluyera otras canciones pertenecientes a los estilos de los estadounidenses Chuck Berry y Bo Diddley, quienes habían iniciado la transformación del blues a lo que conocemos como rock actual.