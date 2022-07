El estado de salud de Julio Iglesias preocupa: en silla de ruedas y con problemas de memoria

Hace tiempo que Julio Iglesias está apartado del foco mediático y, a pesar de que las especulaciones sobre su salud aparecen de cuando en cuando, ha sido ahora cuando hemos podido conocer cuál es su estado.

El periodista argentino Jorge Rial ha podido saber de primera mano que el intérprete de Gwendolyne está postrado en silla de ruedas y que, además, tiene problemas de memoria, gracias a las declaraciones de quien él define como "famoso cantante, con sobrenombre de animal, muy amigo de él". No cabe duda de que habla de José Luis Rodríguez 'El Puma'.

"No quiere que le vean así", ha contado en el programa de televisión argentino 'Argenzuela' de la C5N. Rial también ha expresado durante su intervención que para él Julio Iglesias "es el artista hispano más grande de la historia. Cada vez que los veo [los memes que se publican cada 11 de julio] ya no me divierto porque me quedé con la imagen que se encontró otro famoso cantante, que fue a visitar a Julio Iglesias a Miami. Este famoso [...] está armando una producción musical de duetos. Y dijo que quiere hacer un dueto con él. Por eso lo fue a visitar a su mansión de Miami".

Según el relato del periodista, "la mansión es como la de Scarface: vista al mar, yates... Todo lo que ves en las películas es real. Impresionante. Entra este cantante con su mujer y pregunta '¿dónde está Julio Iglesias?'. 'En el jardín', le responde. Van caminando y a lo lejos se ve la nuca de Julio. También se ven mujeres en topless en la piscina. Cuando se van acercando, ven que no estaba sentado en una silla común , sino que es una silla de ruedas. Está con problemas de movilidad".

Sin embargo, su hijo Julio José Iglesias ha asegurado a El Nuevo Herald que su padre está de maravilla", desmintiendo lo que se ha dicho sobre él en las últimas semanas.