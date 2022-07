Bad Gyal lanza ‘Sexy’: así suena la canción que ya ha conquistado a Rosalía

Bad Gyal es una de las artistas españolas del momento. La cantante catalana no ha parado de sumar seguidores y seguidoras en los últimos años. El ritmo de sus canciones y sus letras han marcado a toda una generación. ¿Quién no ha cantado Zorra, Fiebre o Nueva York hasta quedarse afónico?

Este verano, Alba ha lanzado La Prendo, un tema que está pegando muy fuerte. Pero no es la única canción que tenía preparada para combatir las altas temperaturas. Este mismo viernes, 15 de julio, Bad Gyal lanza su nueva canción: Sexy.

La cantante ha confirmado la noticia en en sus redes sociales. La artista ha compartido la portada del single. En ella vemos el rostro de la artista mordiéndose su propio dedo y mirando hacia un lado. El título de la canción y su nombre están escritos con pintalabios. ¡Una fantasía!

Así suena Sexy

Pero la cosa no se ha quedado ahí, ¡ni mucho menos! Bad Gyal ha compartido un adelanto en su cuenta de TikTok. La joven ha subido una parte del videoclip donde la vemos impresionante. Con su caracterísitica melena rubia al viento, la cantate aparece posando mientras interpreta el tema. Con un look increíble, que consta de un top negro de cuero y unos pantalones a juego, Bad Gyal está hipnótica.

"Si esto te pone sexy. Sabes que eso me va, que eso me pone, que me pones mal. A punto de Mari y de ron, sabes que se me pegó el reguetón", dice la cantante en el adelanto. Vamos, que suena a temazo.

Rosalía reacciona

Rosalía lleva años siguiendo la carrera de Bad Gyal. De hecho, siempre ha mostrado una gran admiración por el trabajo de su compañera. De este modo, la Motomami ha reaccionado al vídeo que ha compartido en su cuenta de TikTok con el adelanto.

"Qué guapa, cari", le ha escrito Rosalía a Bad Gyal en los comentarios. Un comentarios que ha hecho que los fans de ambas artistas reaccionen pidiéndoles que hagan una colaboración juntas. Y es que eso podría ser un auténtico pelotazo.