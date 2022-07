Lolito desvela que no cobró nada por participar en 'La velada del año 2' e Ibai Llanos reacciona de inmediato

Lolito, el creador de contenido especializado en videojuegos que se subió al ring en el cuarto combate de La velada del año 2 hace unas semanas, la noche de boxeo que organiza anualmente su compañero Ibai Llanos, confesó a sus seguidores en Twitch que le preguntaban insistentemente por ello que el vasco y su equipo no le pagaron nada por su participación y que, lejos de haber ganado dinero con ella, se había dejado por el camino más de 20.000 euros.

El streamer, que ha querido recalcar que la culpa de su gran dispendio no la tienen ni Ibai ni su equipo, que tuvieron impedimentos de última hora que impidieron que le alojasen en la casa que el organizador del evento tiene alquilada en Barcelona, ha explicado que durante los últimos meses ha tenido que alojarse en distintos hoteles de la Ciudad Condal, lo que le ha supuesto muchos más gastos de lo esperado.

"¿Saben la de dinero que he perdido yo en estos cuatro meses? Yo me he gastado, entre todo, equipamiento... estancia... hoteles... Porque ya sabéis que yo tuve un problema al principio, yo al principio me iba a ir a la casa de Ibai, pero Ibai tuvo un problema, por lo visto, y la casa necesitaba una reforma o lo que sea y me fue alargando...", arrancó el streamer especializado en Minecraft.

Lolito ha asegurado que mientras Ibai le daba largas por las complicaciones que estaba atravesando con su casa, él estuvo viviendo en hoteles. "No es culpa de Ibai, porque le surgió eso y ya está... No es culpa de nadie. Pero si no hubiese pasado eso yo me hubiese buscado una casa para alquilar... Pero en ese momento, se fue alargando todo y yo estaba en hoteles...", sostuvo para después añadir que se había gastado exactamente 20.000 euros.

"He estado cuatro meses sin hacer directos y eso es perder dinero"

Además de la inversión en material y alojamiento, Lolito, ante las preguntas de sus seguidores sobre si había ganado algo por participar en La velada del año 2, aseguró que también había perdido una cantidad indeterminada de dinero por haberse pasado cuatro meses sin hacer directos en su canal de Twitch, algo que, según él mismo detalló, fue una decisión puramente personal.

Sobre los motivos por el que no se buscó una marca que le patrocinase, Lolito aseguró que tuvo dos: el primero, la falta de ganas, y el segundo que "absolutamente nadie" le dijo que no cobraría por subirse al ring. "Nadie ha hablado conmigo para decirme que yo no voy a cobrar. Lo único que se habló es que íbamos a cobrar dependiendo de varias cosas y me dijeron un día, el lunes tendremos una reunión para decirte lo que vas a cobrar y dije vale, pero todavía sigo esperando esa reunión. Esa reunión nunca ocurrió", denunció el streamer.

"No lo he hecho por dinero"

Seguidamente Lolito quiso quitar hierro al asunto y aseguró que él no había participado en La velada del año 2 por dinero, aunque, en su opinión, la gestión podría haberse llevado a cabo mucho mejor y el hecho de no pagarle después de decirle que sí es algo que le parece "feo". "Yo he quedado muy contento porque esto ha sido un reto muy grande para mí. Me ha venido muy bien físicamente, mentalmente y todo eso, pero yo he perdido una cantidad de pasta importante", declaró ante sus seguidores.

Ibai se ofreció a compensarle

Tras las palabras de Lolito en su canal de Twitch, Ibai Llanos respondió en el suyo. El vasco aseguró a su audiencia que había hablado con su compañero para explicarle que La velada del año es un evento que le ha producido pérdidas monetarias y que lo que había sucedido es que, este año en vez de pagar un sueldo a los boxeadores, había llegado a un acuerdo con ellos para que cada uno se buscase el patrocinio de su ropa y se embolsase todo el dinero que consiguiese por ello, una cifra, que, a ojos de Ibai, sería muy superior a que si él les pagaba una cantidad fija preacordada. "Todo el mundo estaba de acuerdo", aseguró el organizador.

Además, Ibai explicó que todo el mundo podía monetizar el contenido previo de la manera que quisiese con la única limitación de recibir patrocinio de marcas relacionadas con criptomonedas, su línea roja ética. "En el tema de Lolito hubo un fallo de comunicación que no entiendo por qué pasó y que para mí es bastante grave... Porque todos los boxeadores se enteraron, pero a Lolito o no le avisaron o no se enteró", explicó Llanos para dejar claro que el streamer no buscó patrocinador y por lo tanto, no monetizó su ropa.

Por último, Ibai añadió que él se había ofrecido personalmente a pagarle a Lolito la cifra que este considerase necesaria pero que el malagueño no había aceptado su dinero sosteniendo que él no había participado buscando una compensación monetaria. Su objetivo era un cambio físico y con eso se daba por satisfecho.