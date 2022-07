Santiago Segura, sobre el humor en sus películas: “Es un terreno pantanoso”

Santiago Segura ya es el director más polarizado de todo el cine español. Lleva desde 1998 alimentando el fenómeno Torrente, el antihéroe que conquistó en prácticamente todas sus entregas la taquilla española; aunque desde 2019 ha hecho lo mismo con Padre no hay más que uno.

En ambas es director y protagonista, aunque tienen una gran diferencia: mientras que en Torrente es la historia de un policía corrupto, burdo y con todo tipo de aventuras solo aptas a mayores de edad; en Padre no hay más que uno es el patriarca de un clan de lo más contemporáneo que encanta a toda la familia.

Del policía ha hecho -de momento- una pentalogía, mientras que de su comedia familiar ya lleva tres entregas. Y gracias a encontrarse de la tercera de ellas, se citó con LOS40 para hablar de muchos temas, entre ellos, la inclusión de sus películas y los temidos límites del humor.

No hay que darle un visionado en profundidad a la primera parte de PNHMQU para darse cuenta de un importante momento de la película: cuando su hijo en la ficción, Dani (Carlos G. Morollón) le confiesa que se pega con un chico de su clase porque le gusta, él para el coche en seco. Y cuando todos se esperan un gag que tirase una pulla a invisibilizar la homosexualidad, éste le echa la bronca porque "a las personas que te gustan, no se les pega".

Sobre incluir esta secuencia, Segura lo tiene claro: "Son cosas como que te salen, ¿no? Para sorprender un poco al espectador. Cuando estaba escribiendo esa escena nos gustaba sorprender. Además, te hace ver cómo evoluciona la sociedad. Hace diez años raro es el padre que hubiese dicho "a la persona que te gusta no se le pega", hubiese dicho "un niño y otro niño"... pero la sociedad ya lo acepta", nos contaba.

Parece que las críticas a que la película sea tan actual no son extrañas. "Es como cuando me dicen "¿por qué hablas de las redes sociales?" Pues porque una película tiene que estar pegada a la actualidad, si hiciera una película del siglo XVIII, pasarían cosas del siglo XVIII; todo lo que pasa en la película lo ves a tu alrededor", contestaba.

Las ofensas por los chistes

Aunque parece que ni así se libra de ofender. La película, aun siendo familiar, no se libra de ciertos chistes algo gamberros que no gustan a todos los públicos, y eso es algo que hizo reflexionar al director. "Sí que es verdad que hay cosas que todavía le ofenden, porque el humor está siempre jugandotela un poco", decía al respecto.

"En la anterior película, una madre me habló muy ofendida porque un personaje tiene un niño adoptado y decía "tú cállate, que te devuelvo, ¿eh?" En el cine una carcajada, pero el hijo de esa señora me contó que su hijo le preguntó si a él le iba a devolver. Yo me disculpé, porque la ofendí, porque no era mi intención, pero le expliqué que el humor y el disparate no tiene que ver con la realidad. El humor es un terreno pantanoso", finalizaba.

Padre no hay más que uno 3 ya está en cines.