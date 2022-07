Oasis anuncian la reedición de ‘Be Here Now’ por su 25º aniversario

Cuando los artistas publican un disco que se convierte en un punto de inflexión en su carrera por su éxito y repercusión, el siguiente paso no es sencillo. Oasis publicó en 1995 su segundo trabajo, (What's The Story) Morning Glory?, que se convirtió en una piedra angular del britpop y es uno de los más emblemáticos de su carrera. El siguiente disco se enfrentaba a la ardua tarea de continuar por este camino y consolidar su importancia en la música.

Dos años más tarde, los hermanos Gallagher lanzaron Be Here Now, ese disco que venía acompañado de una gran responsabilidad. Ahora se cumplen 25 años de ese lanzamiento, y Oasis ha anunciado una reedición del mismo que saldrá a la venta el próximo 19 de agosto. Esta nueva edición conmemorativa estará formada por un LP doble de color plateado, acompañado de un cassete y un doble CD. El grupo ha lanzado un vídeo en su canal de Youtube a modo de tráiler de lo que podremos encontrar en este anuncio. En él repasan los mayores éxitos del mismo y aportan datos sobre sus ventas a nivel mundial: fue número uno en 15 países y las ventas superaron los ocho millones de copias a nivel mundial.

El disco fue originalmente lanzado en agosto de 1997, tras el debut de la banda en 1994 con el disco Definitely Maybe y su segundo trabajo (What's The Story) Morning Glory? en 1995. La versión original de D'You Know What I Mean?, que fue el single principal de Be Here Now, entró en el número uno en la lista oficial de singles del Reino Unido hace 25 años.

Be Here Now, como todo lo que envuelve al trabajo de los hermanos Gallagher, no estuvo exento de polémica. Se grabó en los legendarios estudios de Abbey Road en el que no fue uno de los mejores momentos de la banda británica. El mánager Marcus Russell llegó a decir que "fueron al estudio demasiado rápido y eso no fue una decisión demasiado inteligente".

Oasis - Be Here Now (25th Anniversary trailer)

Años más tarde se supo que el disco no tuvo la respuesta esperada por la crítica ni por los fans, y que la banda recogió pérdidas económicas millonarias. Se habla de este lanzamiento como una de las causas que precipitaron el fin del grupo. Los hermanos tienen opiniones distintas sobre el disco. Mientras Liam asegura que es uno de los materiales discográficos favoritos, Noel tiene claro que no estuvo ni la mitad de bien que el antecesor.

El álbum estará disponible exclusivamente en la tienda virtual de Oasis.